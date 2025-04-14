Трамп назвав політиків, які "дозволили розпочатись" повномасштабній війні: імена здивують

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп звинуватив українського колегу Володимира Зеленського та свого попередника Джо Байдена в тому, що вони "виконали жахливу роботу". Мовляв, це призвело до початку війни в Україні.

Про це очільник Білого дому написав у соцмережі Truth Social.

Зауважимо, що Трамп і словом не обмовився про Росію та її керівництво. Натомість заявив, що Байден і Зеленський "дозволили розпочатись" повномасштабній війні РФ проти України.

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"Президент Зеленський та безчесний Джо Байден абсолютно жахливо впоралися, допустивши початок цієї трагедії. Було так багато способів запобігти її. Але це у минулому. Зараз нам потрібно її зупинити, і швидко. Так шкода", - написав чинний американський лідер.

Президент США наголосив, що “війна між Росією та Україною — це війна Байдена”, а не його. Він також вкотре заявив, що “терміново” війні потрібно покласти кінець якнайшвидше, щоб зупинити смерті та руйнування.

“Я не маю жодного стосунку до цієї війни, але старанно працюю над тим, щоб припинити смерть та руйнування”, - додав Трамп.