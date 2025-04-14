ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
181
Час на прочитання
1 хв

Трамп назвав політиків, які "дозволили розпочатись" повномасштабній війні: імена здивують

Трамп і словом не обмовився про Росію.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп звинуватив українського колегу Володимира Зеленського та свого попередника Джо Байдена в тому, що вони "виконали жахливу роботу". Мовляв, це призвело до початку війни в Україні.

Про це очільник Білого дому написав у соцмережі Truth Social.

Зауважимо, що Трамп і словом не обмовився про Росію та її керівництво. Натомість заявив, що Байден і Зеленський "дозволили розпочатись" повномасштабній війні РФ проти України.

"Президент Зеленський та безчесний Джо Байден абсолютно жахливо впоралися, допустивши початок цієї трагедії. Було так багато способів запобігти її. Але це у минулому. Зараз нам потрібно її зупинити, і швидко. Так шкода", - написав чинний американський лідер.

Президент США наголосив, що “війна між Росією та Україною — це війна Байдена”, а не його. Він також вкотре заявив, що “терміново” війні потрібно покласти кінець якнайшвидше, щоб зупинити смерті та руйнування.

“Я не маю жодного стосунку до цієї війни, але старанно працюю над тим, щоб припинити смерть та руйнування”, - додав Трамп.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie