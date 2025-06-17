Трамп назвав "великою помилкою" виключення РФ з G8: у США відреагували

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Агресорка Російська Федерація не повинна повертатися до формату G8, поки триває її збройна агресія проти України.

Про це республіканець, член Палати представників США Дон Бейкон написав у соцмережі X.

Політик не згодний з позицією американського президента Дональда Трампа про те, що виключення Росії з "Групи восьми" у 2014 році було "великою помилкою".

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"Нехай G7 залишається G7, а не G8. Росія не повинна бути частиною цього форуму, доки не припинить вторгнення в Україну та не виведе свої війська з окупованих територій. Воєнний злочинець Путін заслуговує на остракізм", - наголосив американський конгресмен.

Зауважимо, Росію виключили з "Групи восьми" 2014-го після незаконної анексії Криму та початку війни на сході України. З того часу G8 функціонує як G7 без участі РФ.

Заява Трампа

На саміті G7 у Канаді Трамп заявив, що виключення Російської Федерації з “Групи восьми” 2014 року було “великою помилкою”. Мовляв, якби цього не сталося, в Україні не було б війни.

“Я б сказав, що це була помилка. Бо інакше у нас зараз не було б війни, якби Росія була у G8”, — висловився Трамп.

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За його словами, виключення РФ з G8 було “великою помилкою”. Ба більше, сам Трамп “дуже гучно” говорив про це, хоча й не був тоді в політиці.

Дата публікації 18:30, 16.06.25 Кількість переглядів 28 Війна стає глобальною: Європа забрала козирі у Трампа, а кремль збентежений | Що відбувається?