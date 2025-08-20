ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
505
Час на прочитання
2 хв

Трамп назвав причину, чому перервав зустріч із Зеленським і ЄС, щоб зателефонувати Путіну

Трамп організував нічний дзвінок Путіну просто під час зустрічі з лідером України і європейськими союзниками.

Автор публікації
Олена Капнік
Володимир Путін і Дональд Трамп.

Володимир Путін і Дональд Трамп.

Президент Дональд Трамп 18 серпня перервав зустріч з українським колегою Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, щоб поговорити з диктатором Росії Володимиром Путіним.

Американський лідер розповів про реакцію присутніх та самого “фюрера” на цей вчинок в інтерв’ю “Fox & Friends”, пише ABC News.

“Я думаю, вони цього очікували. Я не зробив цього перед ними. Я думав, що це було б неповагою до президента Путіна. Я б цього не зробив, бо у них не були найтепліші стосунки”, - розповів Трамп.

За його словами, Путін очікував дзвінка від нього після зустрічей у Білому домі.

“На той час, коли я йому зателефонував, у Росії була перша година ночі”, – продовжив він.

Президент сказав: він повідомив Путіну, що Сполучені Штати організують для нього зустріч із Зеленським.

“Я сказав їм, що ми збираємося домовитися про зустріч із президентом Зеленським, і ви зустрінетеся з ним. Потім, після цієї зустрічі, якщо все буде добре, я зустрінуся, і ми завершимо це”,– сказав Трамп.

Нагадаємо, 18 серпня у Вашингтоні відбулися переговори між президентом США Дональдом Трампом, українським лідером Володимиром Зеленським та лідерами ЄС. Український лідер назвав її «найкращою зустріччю з президентом США”. Своєю чергою, американський президент пообіцяв, що Вашингтон братиме участь у забезпеченні гарантій безпеки для України.

Відомо, що Трамп перервав зустріч з європейськими лідерами, щоб зателефонувати Путіну. Після дзвінка переговори з європейськими партнерами продовжилися.

