Трамп назвав причину, чому перервав зустріч із Зеленським і ЄС, щоб зателефонувати Путіну
Трамп організував нічний дзвінок Путіну просто під час зустрічі з лідером України і європейськими союзниками.
Президент Дональд Трамп 18 серпня перервав зустріч з українським колегою Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, щоб поговорити з диктатором Росії Володимиром Путіним.
Американський лідер розповів про реакцію присутніх та самого “фюрера” на цей вчинок в інтерв’ю “Fox & Friends”, пише ABC News.
“Я думаю, вони цього очікували. Я не зробив цього перед ними. Я думав, що це було б неповагою до президента Путіна. Я б цього не зробив, бо у них не були найтепліші стосунки”, - розповів Трамп.
За його словами, Путін очікував дзвінка від нього після зустрічей у Білому домі.
“На той час, коли я йому зателефонував, у Росії була перша година ночі”, – продовжив він.
Президент сказав: він повідомив Путіну, що Сполучені Штати організують для нього зустріч із Зеленським.
“Я сказав їм, що ми збираємося домовитися про зустріч із президентом Зеленським, і ви зустрінетеся з ним. Потім, після цієї зустрічі, якщо все буде добре, я зустрінуся, і ми завершимо це”,– сказав Трамп.
Нагадаємо, 18 серпня у Вашингтоні відбулися переговори між президентом США Дональдом Трампом, українським лідером Володимиром Зеленським та лідерами ЄС. Український лідер назвав її «найкращою зустріччю з президентом США”. Своєю чергою, американський президент пообіцяв, що Вашингтон братиме участь у забезпеченні гарантій безпеки для України.
Відомо, що Трамп перервав зустріч з європейськими лідерами, щоб зателефонувати Путіну. Після дзвінка переговори з європейськими партнерами продовжилися.