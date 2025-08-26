Трамп назвав причину, чому Путін не хоче зустрітися Зеленським

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав війну України з Росією "конфліктом особистостей" та заявив про “величезну неприязнь” лідерів двох країн.

Про це американський лідер заявив під час брифінгу у Білому домі.

"Війна між Україною та Росією виявилася великим конфліктом особистостей. Ми збираємося зупинити її”, - заявив президент.

Окрім того, Трамп висловив думку про те, чому “фюрер” уникає зустрічі із президентом України. Американський президент вважає, що причиною є “величезна особиста ворожість” між двома лідерами. Окрім того, він додав, мовляв, “нам доведеться це залагодити”.

"Він (Зеленський - Ред.) йому (Путіну - Ред.) не подобається. Вони не подобаються один одному", — каже очільник Білого дому.

Нагадаємо, видання MSNBC наголошує на тому, що Дональд Трамп знову виявляє прихильність до диктатора РФ Володимира Путіна. Майже два тижні минуло після їхнього саміту на Алясці, але ситуація на фронті та в обстрілах України не змінилася. Замість того, щоб різко відреагувати на дії Кремля, Трамп під час заходу у Білому домі, присвяченого чемпіонату світу з футболу, розповів журналістам про “подарунок” від Путіна — фотографію з їхньої недавньої зустрічі.

Зауважимо, американський лідер каже, мовляв, диктатор РФ зробив "велику поступку", коли прибув на американську Аляску. Трамп наголошує, що “цінує” таке рішення “фюрера”.