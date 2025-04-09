Трамп назвав свої мита "війною зі світом" і розповів, як країни "цілують дупу"

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп назвав свою глобальну тарифну політику «війною зі світом». Щоправда, потім він відмовився від цих слів, зазначивши, що це «взагалі не війна», оскільки країни надсилають своїх лідерів до США для переговорів.

Про це американський лідер сказав 8 квітня під час щорічної вечері Національного республіканського комітету у Вашингтоні, повідомляє CNN.

«Я дійсно вважаю, що війна зі світом — яка насправді не є війною, тому що всі приїжджають сюди. Японія просто зараз летить сюди. Вони в літаку, багато з них. Усі — жорсткі переговорники», — висловився Трамп.

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Пізніше президент США додав, що країни телефонують йому і буквально «цілують мені дупу», аби домовитися про торговельну угоду.

«Вони ладні на все, аби укласти угоду. „Будь ласка, будь ласка, пане, укладімо угоду. Я зроблю все, пане“, — сказав Трамп, фактично заявивши, що іноземні лідери принижуються, щоб уникнути мит.

Нагадаємо, Трамп наклав на Китай додаткові мита у рекордні 104%. Вони набувають чинності 9 квітня.