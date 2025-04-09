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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Трамп назвав свої мита "війною зі світом" і розповів, як країни "цілують дупу"

Під час політичного заходу Трамп зухвало описав вплив своїх мит на міжнародну політику.

Автор публікації
Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп назвав свою глобальну тарифну політику «війною зі світом». Щоправда, потім він відмовився від цих слів, зазначивши, що це «взагалі не війна», оскільки країни надсилають своїх лідерів до США для переговорів.

Про це американський лідер сказав 8 квітня під час щорічної вечері Національного республіканського комітету у Вашингтоні, повідомляє CNN.

«Я дійсно вважаю, що війна зі світом — яка насправді не є війною, тому що всі приїжджають сюди. Японія просто зараз летить сюди. Вони в літаку, багато з них. Усі — жорсткі переговорники», — висловився Трамп.

Пізніше президент США додав, що країни телефонують йому і буквально «цілують мені дупу», аби домовитися про торговельну угоду.

«Вони ладні на все, аби укласти угоду. „Будь ласка, будь ласка, пане, укладімо угоду. Я зроблю все, пане“, — сказав Трамп, фактично заявивши, що іноземні лідери принижуються, щоб уникнути мит.

Нагадаємо, Трамп наклав на Китай додаткові мита у рекордні 104%. Вони набувають чинності 9 квітня.

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