Політика
156
2 хв

Трамп назвав три цілі зустрічі з Путіним на Алясці — президент Ради ЄС

Дональд Трамп під час спілкування з європейськими лідерами визначив три ключові цілі своєї майбутньої зустрічі з Путіним на Алясці.

Ігор Бережанський
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп під час обговорення з європейськими лідерами поділився «трьома дуже важливими цілями» своєї майбутньої зустрічі з Путіним.

Про це заявив президент Ради ЄС Антоніу Кошта після координаційних розмов лідерів Євросоюзу з президентом України Володимиром Зеленським та американським лідером.

Кошта подякував президенту Франції Емманюелю Макрону, який запросив його під час відпустки у Франції «на цю дуже важливу робочу зустріч із президентом Трампом».

«Ми тут, щоб працювати пліч-о-пліч для досягнення спільної мети — припинення вогню та справедливого і тривалого миру в Україні», — наголосив президент Ради ЄС.

Він уточнив, що Трамп озвучив три ключові пункти, які вважає пріоритетними.

«По-перше, припинення вогню. По-друге, принцип, що тільки Україна може вести переговори щодо питань, які її стосуються. І, нарешті, готовність Сполучених Штатів співпрацювати з Європою для зміцнення безпеки, щойно буде досягнуто справедливого та тривалого миру для України», — зазначив Кошта.

Він також висловив сподівання на успішність зустрічі президента США з очільником Кремля, яка відбудеться у п’ятницю на Алясці, «щоб забезпечити припинення вогню та прокласти шлях до миру в Україні».

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що головна мета його зустрічі з кремлівським диктатором Путіним — досягти припинення вогню та зрозуміти, чи можливе повноцінне мирне врегулювання.

Ми раніше інформували, що Трамп не виключає, що після зустрічі з Путіним він може швидко організувати саміт РФ, США та України.

