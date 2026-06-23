Трамп назвав умову для переговорів з Росією: що має зробити Україна

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп переконаний, що перехід до реального дипломатичного процесу з Росією можливий лише за умови потужного військового тиску з боку України.

Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на власні джерела у владних колах.

Позиція Трампа щодо переговорів — що заявив

За інформацією співрозмовників видання, під час розмови американський лідер наголосив, що саме активні дії ЗСУ на фронті, а також завдавання ударів по цілях вглиб території РФ змушують російську сторону розглядати варіант переговорів.

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Ці питання обговорювалися під час контактів між лідерами у двох форматах: у режимі тет-а-тет та за участі президента Франції Еммануеля Макрона.

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Нагадаємо, Україна вважає, що заручилася підтримкою Білого дому для кампанії, яка має змусити Росію до конструктивних переговорів.

Також ми писали, що після непростого 2025 року адміністрація президента США Дональда Трампа демонструє ознаки реальної зміни підходу до України. Попри оптимістичні сигнали залишається головне питання: чи готові у Вашингтоні перетворити зміну риторики на реальні дії.

До слова, США в ООН закликали Росію негайно погодитися на мирні переговори, наголосивши, що час не на боці Москви.

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