Трамп назвав умову для своєї поїздки до Китаю

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий здійснити офіційний візит до Китаю. Втім, поставив для цього умову.

Про це американський лідер написав у Truth Social.

"Фейкові новини повідомляють, що я шукаю "саміт" з президентом Китаю Сі. Це неправда, я нічого не шукаю", - написав Трамп.

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Очільник Білого дому наголосив, його поїздка до КНР цілком можлива. Втім, відбудеться лише на запрошення Сі Цзіньпіна.

"Інакше я не зацікавлений! Дякую за вашу увагу до цього питання", - додав президент США.

Нагадаємо, видання The Times повідомило, що нібито лідер Китаю Сі Цзіньпін планує організувати тристоронню зустріч з Трампом і Путіним під час параду до закінчення Другої світової у Пекіні 3 вересня. У Кремлі заявили, що “фюрер” готується до поїздки до Пекіна. Втім, про аналогічні плани президента США Дональда Трампа невідомі Москві.

Втім, згодом китайські ЗМІ назвали нову дату, коли Трамп може зустрітися із Сі Цзіньпіном. За їхніми даними, відбутися це може, якщо Трамп відвідає Китай перед участю в саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який триватиме у Південній Кореї від 30 жовтня до 1 листопада.

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Дата публікації 09:36, 26.07.25 Кількість переглядів 153 США накинулись на Китай через допомогу Росії