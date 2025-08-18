Трамп назвав умову для тристоронньої зустрічі з Путіним

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським американський глава Дональд Трамп скаав, що тристороння зустріч у форматі Трамп-Зеленський-Путін відбудеться, якщо переговори 18 серпня «пройдуть добре».

Про це Трамп сказав у відповідь на запитання журналіста під час зустрічі із Зеленським.

«У нас буде тристороння зустріч, якщо сьогоднішня пройде добре», — зазначив Трамп.

Реклама

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що президент США Трамп хоче організувати зустріч Зеленського та Путіна вже 22 серпня.

Зазначимо, 18 серпня, у Вашингтоні триває історична зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. Ця подія є ключовою не лише для України, а й для ЄС, адже головна увага переговорів зосереджена на закінченні війни з Росією та виробленні гарантій безпеки для України та ЄС.

ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію головних подій навколо переговорів Зеленського та Трампа.