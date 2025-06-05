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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Трамп назвав умову, за якої він стане жорстким до Росії і, можливо, до України

Президент США заперечив свою дружбу з Путіним.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що стане дуже жорстким до Росії, якщо держава-агресорка «перетне межі». Водночас він не уточнив, про які саме межі йдеться.

Про це американський лідер говорив під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Білому домі в четвер, 5 червня.

«Якщо Росія перетне межі, ви будете вражені, наскільки ми жорсткі», — заявив Трамп, відповідаючи на запитання, чи готовий він посилити тиск на Володимира Путіна, щоб припинити війну в Україні.

Він також зазначив, що дедлайн для запровадження санкцій проти Росії у нього «в голові».

«Ми будемо дуже жорсткими. Це може стосуватися обох країн», — додав президент США, маючи на увазі, що тиск буде посилено також на Україну.

Окрім того, Трамп заперечив свою дружбу з Путіним.

«Я ні з ким не дружу», — запевнив він.

Коментуючи можливість тиску на Володимира Путіна, Дональд Трамп знову нагадав про те, що саме він зупинив «Північний потік-2», який потім схвалив Джо Байден.

Нагадаємо, напередодні, 4 червня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Після неї американський лідер написав у своїй соцмережі Truth Social, що Путін рішуче налаштований відповісти на «напад України на російські літаки, які перебували на стоянці».

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