Трамп назвав умову, за якої запровадить "дуже жорсткі" санкції проти Москви

Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що застосує додаткові санкції проти агресорки Росії тільки тоді, "якщо це буде необхідно". Він називає цей законопроєкт “дуже жорстким”.

Про це американський лідер сказав журналістам на борту літака Air Force One, пише CNN.

"Якщо я вважатиму, що Росія не збирається укладати угоду або припиняти кровопролиття... я скористаюся цим, якщо це буде необхідно", - наголосив він.

Реклама

За словами Трампа, сенатори, багато з яких підтримали законопроєкт про посилення санкцій проти Кремля, залишають остаточне рішення за ним.

"Я з ними про це не говорив. У них є законопроєкт, але рішення залишається за мною, це мій вибір. Вони так це передбачили, і це заощадить багато часу, якщо так і буде. Тож мене це влаштовує. Я поки що не вирішив використовувати його. Це дуже жорсткий законопроєкт", - додав президент США.

Нагадаємо, спецпредставник американського президент Кіт Келлог заявив, що санкції США проти Російської Федерації вже підготовлені. Нібито Конгрес та Білий дім готові до їхнього затвердження.

Сенатор-демократ Ліндсі Грем хоче домогтися запровадження санкцій проти Кремля до початку саміту "Великої сімки", який відбудеться 15–17 червня в Канаді. Окрім того, законодавець пропонує виключити з законопроекту про санкції країни, які підтримують Україну в обороні.

Реклама