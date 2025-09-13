Трамп назвав умову, за якої запровадить "серйозні санкції" проти РФ

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність запровадити серйозні санкції проти Російської Федерації, коли країни НАТО перестануть закуповувати російську нафту.

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

“Я готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, коли всі країни НАТО погодяться та почнуть робити те саме, і коли всі країни НАТО припинять купувати нафту в РФ. Як ви знаєте, відданість НАТО перемозі була далеко не стовідсотковою, а закупівля російської нафти деякими країнами стала шоком”, - наголосив американський лідер.

З його слів, це “значно послаблює” їхню “переговорну позицію та переговорну силу щодо Росії”.

Президент США також закликав країни НАТО запровадити мита на китайські товари розміром 50–100%, щоб зменшити вплив КНР на економіку РФ. Зняти їх він пропонує після закінчення “цієї смертоносної, але безглуздої війни”.

“Китай має сильний контроль і навіть вплив на Росію. Ці потужні тарифи послаблять цей вплив. Це не війна Трампа (якби я був президентом, це ніколи б не почалося!). Це війна Байдена та Зеленського. Я тут лише для того, щоб допомогти її зупинити та врятувати тисячі російських та українських життів”, - висловився Трамп.

Трамп додав, що у разі виконання його пропозицій НАТО війна швидко завершиться, а тисячі життів буде врятовано. Водночас, якщо союзники не дослухаються, це означатиме лише даремну втрату його часу, енергії та коштів США.

Нагадаємо, ЗМІ з посиланням на джерела в ЄС повідомляють, що Євросоюз готує 19-й пакет санкцій проти РФ на тлі тиску США. Його можуть представити уже на початку наступного тижня. Відомо, що Білий дім закликає ЄС і країни G7 до жорсткіших заходів. Зокрема, запровадження мит до 100% на товари з Індії та Китаю, щоб змусити їх відмовитися від закупівлі російської нафти.

Зауважимо, після атаки РФ на Польщу очільник МЗС Радослав Сікорський жорстко розкритикував Трампа. Він заявив, заявивши, що замість посилення санкцій він зустрівся з диктатором РФ на Алясці. Ситуація призвела до загострення конфлікту.