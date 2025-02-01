Трамп назвав умову, за якої ніколи б не розпочалася війна в Україні

Президент США Дональд Трамп вкотре заявив: якби він залишався у президентському кріслі, агресорка Росія не розпочала б війну в Україні.

Про це очільник Білого дому заявив під час спілкування з репортерами в Овальному кабінеті, повідомляє The Hill.

"Ми будемо розмовляти…і я думаю, що ми, можливо, зробимо щось значне. Ми хочемо закінчити цю війну. Ця війна ніколи б не почалася, якби я був президентом", – наголосив Трамп.

На запитання, чи розмовляв він уже із кремлівським "фюрером", Трамп відповів, що "не хоче цього говорити, але ми ведемо дуже серйозні дискусії". За його словами, відбуваються "дуже серйозні дискусії з приводу цієї війни".

"Ми хочемо, щоб вона закінчилася", – додав американський лідер.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявляв про те, що має сподівання на швидке припинення війни в Україні після розмови з Путіним. Водночас глава Білого дому зауважив, що не може говорити про те, коли саме це станеться. Однак пізніше зауважив, що це може бути дуже скоро.

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