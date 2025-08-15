ТСН у соціальних мережах

Трамп назвав умови для другої зустрічі з Путіним

Дональд Трамп зробив попередню заяву про майбутні переговори з Володимиром Путіним.

Руслана Сивак
Дональд Трамп та Володимир Путін

Дональд Трамп та Володимир Путін / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним в Анкориджі є лише початком мирного процесу. І якщо цей саміт пройде успішно, то відбудеться наступна зустріч.

Про це він розповів в етері Fox News.

«Сьогодні ми справді готуємо ґрунт. Якщо все спрацює, у нас буде ще одна зустріч, яка відбудеться дуже скоро», — заявив Трамп.

Нагадаємо, Дональд Трамп і Володимир Путін вперше за шість років зустрілися віч-на-віч. Подія відбулася на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска.

Також президент США Дональд Трамп змінив формат зустрічі з очільником Росії Володимиром Путіним на саміті в Алясці.

Президент Російської Федерації Володимир Путін не запізнився на зустріч із президентом США Дональдом Трампом, яка відбудеться 15 серпня на авіабазі Елмендорф в Анкориджі на Алясці. Його літак Іл-96 приземлився приземлився вчасно незадовго до 11 години за місцевим часом (22 години за Києвом).

