Трамп назвав вирішення "проблеми України з Росією" своїм головним пріоритетом

Водночас про Близький Схід Дональд Трамп висловився як про "менш складну ситуацію".

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що після вступу на посаду у січні його головним пріоритетом стане вирішення української кризи.

Про це новообраний американський лідер сказав у інтерв’ю французькому журналу Paris Match, інформує Barron’s.

Трамп назвав свої пріоритети на міжнародній арені після офіційного вступу на посаду президента США.

"Я думаю, що ми повинні вирішити проблему України з Росією. Обидві ці країни втрачають цифри, в які ніхто не може повірити. Сотні тисяч солдатів гинуть", – сказав політик у відповідь на запитання.

Він також висловився щодо ситуації на Близькому Сході.

"Близький Схід, звичайно, є великим пріоритетом. Але я думаю, що Близький Схід – це менш складна ситуація, ніж Україна з Росією", – сказав Трамп.

Водночас він зазначив, що "це дві ситуації, які ми повинні вирішити, і ми повинні вирішити їх швидко. Багато людей гине".

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський і Україна "хотіли б укласти угоду і припинити божевілля". За словами президента США, слід негайно припинити вогонь і почати переговори.

Читайте також: