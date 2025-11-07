Трамп назвав винного у війні в Україні: це не Путін

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп вкотре публічно поклав відповідальність за початок повномасштабної російсько-української війни на колишнього президента Джо Байдена. Трамп заявив, що адміністрація Байдена нібито «підштовхувала» Росію до агресії, а прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримав цю думку.

Про це він сказав під час зустрічі з прем’єр-міністр Угорщини Віктором Орбаном спілкуючись з журналістами.

Президент США Дональд Трамп висловив свою позицію щодо причин конфлікту:

«Байден насправді підштовхував до цієї війни, розумієте? Ніхто не вірить, але це просто так сталося. А тепер гляньте, що сталося, гляньте, що сталося з Україною. Це значно менша країна, багато людей загинуло. І Росії ця війна теж не дуже допомогла. Вони втратили величезну кількість солдатів і людей», — заявив Трамп.

Думку президента США Дональда Трампа підтримав його союзник — прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Орбан заявив, що «немає жодних сумнівів, що якби Трамп був президентом США, війни не було б», цілком погодившись із звинуваченнями американського лідера на адресу Байдена.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі змушений був визнати, що «дива трапляються» і Україна може перемогти у війні із Росією.

А перед зустріччю з президентом США угорський прем’єр Віктор Орбан заявив, що не надає підтримку російському диктатору Володимиру Путіну, але й Будапешт нічим не зобов’язаний Україні.