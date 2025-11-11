- Дата публікації
Трамп назвав "єдиний спосіб" добре ладнати з Китаєм
Трамп наголосив, що США мають «величезну силу завдяки тарифам».
Президент США Дональд Трамп заявив, що “чудово ладнає” з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Однак єдиний спосіб добре ладнати з КНР — діяти з позиції сили,.
Про це американський президент заявив під час спілкування з журналістами в Білому домі.
Трамп згадав про запровадження масштабних тарифів проти Китаю під час своєї першої каденції. З його слів, саме завдяки цим крокам Штати мають «величезну силу» у відносинах з Пекіном.
“За першу каденцію я запровадив тарифи на сотні мільярдів. Я дуже рано ввів мита для Китаю. Потім нас вдарив COVID, ми боролися, впорались добре, але це був COVID. Він прийшов з певного місця в Китаї. Так. Пам'ятаєте? Ще один чудовий подарунок від Китаю”, - висловився очільник Білого дому.
Трамп наголосив, що США мають «величезну силу завдяки тарифам» і «відбудованій армії».
“У них багато ракет, але у нас теж багато. І вони не хочуть з нами зв’язуватися. Можу вам це точно сказати”, - додав президент Сполучених Штатів.
Нагадаємо, 30 жовтня у Південній Кореї відбулася зустріч лідерів США і КНР. Після переговорів американський лідер заявив про нібито готовність Сі приєднатися до мирних зусиль Вашингтона щодо завершення війни в Україні.
Зауважимо, президент оцінив ці «дружні» й «дивовижні» переговори із Сі на 12 балів із 10, додавши, що з китайським лідером вони «домовилися майже про все». Головним їхнім підсумком стало відтермінування торговельної війни між США та Китаєм на рік — до листопада 2026-го.