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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Трамп назвав ймовірного фаворита на роль спадкоємця руху Make America Great Again

Дональд Трамп заявив, що Джей Ді Венс, ймовірно, є його основним кандидатом на роль наступника та фаворитом серед прихильників руху MAGA.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Під час спілкування з журналістами президент США Дональд Трамп прокоментував можливість висування Джей Ді Венса як політичного спадкоємця руху.

На запитання про те, чи вважає він Венса очевидним наступником, Трамп відповів: “Ну, якщо чесно, найімовірніше — він і є віцепрезидентом. Думаю, Марко (Рубіо - ред.) також цілком може якось об’єднатись із Джей Ді. У нас взагалі багато неймовірних людей — деякі з них, до речі, зараз у цій залі. Тож говорити ще зарано, але він справді чудово справляється, і на цьому етапі, мабуть, був би фаворитом”.

Таким чином, Трамп дав зрозуміти, що розглядає Венса як ключову фігуру в майбутньому розвитку політичної лінії MAGA.

Нагадаємо, що раніше Трамп розповів, чи буде балотуватися знову у президенти США.

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