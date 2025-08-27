Трамп назвав заяви Лаврова про "нелегітимність" Зеленського "показухою"

Дональд Трамп / © Associated Press

Американський президент Дональд Трамп наголосив, що подібні заяви Кремля не мають жодного впливу на міжнародне ставлення до України та її президента.

Американський лідер зробив цю заяву під час засідання уряду у Вашингтоні, відповідаючи на запитання журналістів про висловлювання міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова. Напередодні він заявив, що нібито Москва не підписуватиме мирну угоду із Зеленським начебто через “нелегітимність” останнього.

На запитання, чи справді Кремль передавав у Вашингтон подібні сигнали, Трамп відповів, що не надає цьому жодного значення.

“Я можу відповісти... Байдуже, що вони кажуть. Кожен влаштовує показуху. Це все нісенітниця. Кожен займається цим”, — заявив президент США.

Він підкреслив, що Вашингтон не зважає на подібні маніпулятивні меседжі, які транслюють російські посадовці, та продовжує підтримувати Київ у його боротьбі проти російської агресії.

Нагадаємо, на засіданні уряду США Дональд Трамп назвав американську зброю найкращою у світі і розповів, що виробники вже виконують замовлення НАТО для України.