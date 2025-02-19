Трамп назвав Зеленського “диктатором”: бурхлива реакція світових політиків

У середу, 19 лютого, президент США Дональд Трамп назвав президента України Володимира Зеленського “диктатором”, оскільки в країні через воєнний стан не відбулися вибори 2024 року.

“Диктатору без виборів, Зеленському краще діяти швидко, інакше у нього не залишиться країни”, — написав він у повідомленні на своїй платформі Truth Social.

Цією фразою американський лідер повторив російські наративи про “нелегітимність” українського президента і викликав бурхливу реакцію серед політиків усього світу.

Німеччина

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що назвати Зеленського диктатором було “неправильним і небезпечним”.

“Просто неправильно і небезпечно зеперечувати демократичну легітимність президента Зеленського в демократичній легітимності”, – сказав він в інтерв’ю виданню Der Spiegel.

Очільник німецького уряду зазначив, що Зеленський є обраним очільником держави.

“Те, що належні вибори не можуть бути проведені посеред війни, відповідає вимогам української Конституції та виборчого законодавства”, – додав Шольц.

Швеція

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон назвав визначення Трампа щодо українського президента “неправильним” описом.

“Президент Зеленський обраний демократичним шляхом. Я думаю, що ніхто не хоче виборів більше, ніж Україна, тому що вибори означатимуть, що в Україні є мир і що вони можуть знову керувати своєю країною”, – сказав Крістерссон, якого цитує AFP.

Норвегія

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре назвав "глибоко необґрунтованою" заяву Дональда Трампа.

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“Це всенародно обраний президент з переважною більшістю голосів, якого повномасштабна війна застала в середині його терміну", – заявив він в коментарі NRK.

При цьому такої ж думки дотримуються і опозиційні політичні сили Норвегії, які висловилися ще більш радикально.

"Це небезпечно і відверто брехливо з боку президента Трампа. Сумно усвідомлювати, що по той бік Атлантики майже не залишилося спільних цінностей. Тепер стає зрозуміло, що Трамп хоче, щоб Путін переміг", – заявила лідерка Ліберальної партії Гурі Мелбі.

Фінляндія

Президент Фінляндії Александер Стубб підкреслив, що категорично не згоден з Трампом, який назвав Зеленського “диктатором”.

“Фінляндія підтримує Україну всіма можливими засобами. Фінляндія підтримує українську конституцію та демократично обраного президента Володимира Зеленського”, - цинує його заяву видання Yle.

При цьому фінський лідер додав, що загарбницьку війну розпочала виключно Росія та її президент [Володимир] Путін.

Чехія

Президент Чехії Петер Павел вважає цинічним твердження президента США Дональда Трампа про те, що Володимир Зеленський — “диктатор”.

“Яку цінність мали б вибори в країні, яка 3 роки захищалася від агресії з боку сусідньої ядерної держави? Як організувати вибори, коли п’ята частина території окупована окупантами, а вся країна під щоденними обстрілами? Щоб назвати президента такої країни диктатором, потрібна велика частка цинізму”, - написав він у соцмережі Х.

Велика Британія

Голова опозиційної Консервативної партії Великої Британії Кемі Баденох також висловила своє ставлення до звинувачень Дональда Трампа.

“Президент Зеленський не є диктатором. Він – демократично обраний лідер України, який мужньо протистояв незаконному вторгненню Путіна. Під моїм керівництвом і під час послідовних прем’єр-міністрів-консерваторів ми підтримували і завжди будемо підтримувати Україну”, - написала вона у мережі Х.

США

Американський політик-республіканець, який був радником з питань нацбезпеки під час першої каденції президента Дональда Трампа, Джон Болтон вважає, що американський лідер себе зганьбив, назвавши Зеленського “диктатором”.

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“Характеристики Трампа щодо Зеленського та України є одними з найганебніших зауважень, які коли-небудь робив президент США. Наша підтримка України ніколи не була благодійністю, наш спосіб життя вдома залежить від нашої сили за кордоном”, - йдеться в його дописі в мережі Х.

Президент Володимир Зеленський уже подякував світовим політикам, які висловили ці слова підтримки.

“Дякую вам за підтримку!” - написав він англійською та українською мовами у мережі Х.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп знову розкритикував президента України Володимира Зеленського через відмову проводити вибори і звинуватив його в тому, що він “вмовив” США витратити 350 млрд дол. на допомогу Україні.

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