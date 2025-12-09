Трамп назвав Зеленського "чудовим продавцем" і зробив заяву про втрату частини Україну

Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Президент США Дональд Трамп назвав президента України Володимира Зеленського «чудовим продавцем», який домігся від попереднього американського лідера Джо Байдена 350 млрд дол. За словами Трампа, це начебто призвело втрати приблизно 25% України.

Про це американський лідер сказав у інтерв’ю Politico.

«Він (Зеленський — ред.) чудовий продавець. Я називаю його П.Т. Барнумом. Ви ж знаєте, хто такий П.Т. Барнум, правда? Один із найкращих у світі. Він міг продати будь-який товар у будь-який час. Це був його вислів: «Я можу продати будь-який продукт у будь-який момент». І це було правдою. Він казав, що не має значення, працює це чи ні», — висловився Трамп.

Порівнявши Зеленського з Барнумом, президент США заявив, що український лідер «домігся того, щоб корумпований Джо Байден дав йому 350 мільярдів доларів. І подивіться, чим це закінчилося. Він втратив приблизно 25% своєї країни».

Трамп знову повторив, що Зеленський ще не прочитав нову пропозицію США щодо мирного плану для завершення війни.

«Це станом на вчора. Можливо, він прочитав її вночі. Було б добре, якби він її прочитав. Його людям сподобалася пропозиція. Їм вона дуже сподобалася. Його помічникам, його керівним людям — їм вона сподобалася. Але вони сказали, що він її ще не прочитав. Я думаю, що йому варто знайти час, щоб її прочитати», — висловився очільник Білого дому.

Нагадаємо, 8 грудня ЗМІ з посиланням на джерела інформували, що Зеленський ще не ознайомився з новими поправками до американського мирного плану. Причина — ризик прослуховування. Саме тому документи особисто мав привезти і пояснити деталі секретар РНБО Рустем Умєров.

Згодом того ж дня стало очевидним, що президент України все ж ознайомився з новими пропозиціями США щодо миру. Зеленський повідомив, що новий мирний план зазнав змін: кількість пунктів скоротилася від 28 до 20, і були вилучені «відверто непроукраїнські пункти». Глава держави підкреслив, що найскладнішим питанням залишаються території, де «компроміс наразі не знайдено», а також фінансування відновлення.

Очікується, що фінальна версія плану буде готова до вечора 9 грудня, після чого українська делегація вирушить до США.