Трамп назвав Зеленського слабким гравцем у переговорах, а Путіна — зацікавленим у завершенні війни

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп висловив переконання, що російський диктатор Володимир Путін хоче завершити війну, але на заваді переговорам стоїть не Кремль, а відсутність сильних позицій у Володимира Зеленського.

Про це він заявив у свіжому інтерв’ю для програми Special Report на каналі Fox News.

На питання журналіста, чи є саме Путін головною перешкодою для миру, Трамп прямо відповів, що ключова проблема — це слабка переговорна позиція українського президента. За його словами, Зеленський не має “жодних козирів”, необхідних для серйозної дипломатії.

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Трамп згадав і свою розмову з Зеленським, яку схарактеризував як складну. Він заявив, що слова українського лідера лише ускладнили ситуацію, і вкотре повторив тезу про “відсутність козирів”.

Хоча журналіст пригадав заклик Трампа до Путіна у соцмережі Truth Social ("Владімір, зупинись"), сам Трамп не став звинувачувати російського президента. Навпаки, він вважає, що Путін втомився від війни й зацікавлений у переговорах.

«Він зараз не має добрий вигляд. А йому важливо виглядати сильно. Спершу він розраховував завершити все за тиждень. Якби не затримка з технікою, танки були б у Києві за п’ять годин», — заявив Трамп.

Колишній президент також сказав, що лише він здатен стати посередником у припиненні війни, бо має особисті зв’язки з Путіним. За його словами, без нього угоди не буде.

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Як крайній засіб Трамп готовий розглянути економічний тиск, включаючи санкції на експорт російської нафти, але наголосив, що спочатку спробує дипломатичний шлях.

Нагадаємо, що раніше йшлося про те, що Трамп заявив, що, можливо, зателефонує Путіну. Американський лідер прагне обговорити припинення війни.