Трамп назвав Путіна «другом» / © Associated Press

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте пояснив заяву Дональда Трампа про «дружбу» з Володимиром Путіним. За його словами, насправді президент США тисне на кремлівського диктатора.

Про це він заявив в ефірі Fox News.

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«Те, що робить президент від першого дня — випробовує Путіна, чинить максимальний тиск на Росію. Те, що робить Трамп на зустрічі в Шеньчжені — випробовує Путіна. РФ ніколи не нападала на жодну країну НАТО, але нападала на Афганістан, Грузію та Україну. НАТО надзвичайно сильне. Це мир через силу», — зазначив він.

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Раніше Джаред Кушнер стверджував, що Росія може бути відкритою до гарантій безпеки, подібних до статті 5 НАТО. Однак Москва заявила, що це не так.

«Джаред Кушнер та Стів Віткофф докладають титанічних зусиль, щоб завершити цю роботу під керівництвом президента Трампа», — додав Рютте.

Трамп назвав Путіна «другом» — головне

Дональд Трамп вкотре публічно продемонстрував дружнє ставлення до Володимира Путіна. Президент США назвав російського диктатора своїм «другом» під час саміту в Шеньчжені 19 листопада. Тоді, побачивши Путіна перед зустріччю, американський лідер усміхнувся, жартома запитав, хто це, а потім сам відповів, що перед ним його «друг».

21 листопада президент США розмістив фотографію, на якій тисне руку Путіну. Над зображенням великими літерами англійською написано «My Friend» — «Мій друг». Світлина стала частиною серії дописів Трампа за підсумками його зустрічей із Путіним та головою КНР Сі Цзіньпіном у Китаї.

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Директор розвідки США Джей Клейтон заявив, що російський диктатор Путін не є другом Штатів у питанні України. За його словами, саміт мав історичне значення, адже керівники трьох ядерних держав обговорили необхідність запобігання ядерному інциденту. Він додав, що діалог між державами, які володіють ядерною зброєю, має давати впевненість у тому, що сторони не допустять небезпечної ескалації, тому використання слова «друг» було нібито доречним.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву Дональда Трампа, який назвав Путіна своїм «другом». Український лідер наголосив, що для України кремлівський диктатор є ворогом, який убиває не лише військових, а й мирних жителів.

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