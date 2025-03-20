Трамп не бачить “червоних ліній” щодо України: у США заговорили про угоду з Росією

Трамп може укласти тимчасову угоду з Кремлем, яка протримається до кінця його можливого президентського терміну.

Політолог Майкл Кларк заявив, що Дональд Трамп не бачить жодних “червоних ліній” щодо України та готовий піти на домовленості з Росією.

Про це пише Sky News.

“Сьогодні Америка не пропонує нічого, крім пряників — одні батоги для України та одні пряники для Росії”, — зазначив Кларк.

За його словами, хоча Трамп стверджує, що може тиснути на Росію, насправді він не має наміру цього робити.

“Якщо його позиція така, а я так думаю, то не існує жодних червоних ліній щодо України”, — наголосив він.

Кларк також вважає, що Москва уникає відкритих проявів зверхності, щоб не спровокувати реакцію Трампа, який не терпить приниження.

“Він хоче прибрати Україну зі свого шляху, бо йому потрібне партнерство з Росією з інших геополітичних причин”, — пояснив експерт.

Нагадаємо, за словами спецпосланця президента США Стіва Віткоффа, повного перемир'я в Україні можна буде домогтися протягом кількох тижнів.

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