Трамп не дав Путіну дедлайну щодо перемиря, але переконаний у погодженні припинення вогню - ЗМІ

Трамп каже, що не давав Путіну крайнього терміну для погодження припинення вогню.

У Білому домі президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що війна в Україні неминуче закінчиться, попри те, що російський диктатор Володимир Путін ще не погодився на пропозицію про припинення вогню, частково узгоджену США.

Про це пише NBC News.

"Сьогодні у нас було кілька хороших розмов, і, можливо, ми зможемо якомога швидше припинити марш смерті", — сказав Трамп журналістам.

Незрозуміло, які саме розмови мав на увазі Трамп, але раніше цього тижня він спілкувався як з Путіним, так і з президентом України Володимиром Зеленським. Після розмови з Путіним раніше Трамп заявив, що російський лідер погодився тимчасово призупинити атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

Путін, однак, відмовився негайно прийняти пропозицію щодо 30-денного припинення вогню, яку схвалив Трамп і погодив Зеленський. Сьогодні президент сказав журналістам, що він не дав Путіну крайнього терміну для прийняття пропозиції про припинення вогню, але Трамп був упевнений, що домовленості буде досягнуто.

Раніше президент Зеленський назвав позитивний результат переговорів зі США в Саудівській Аравії.

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