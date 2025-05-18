"Трамп не думає стратегічно": аналітик пояснив, чому президент США наполягає на розмові з Путіним

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

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Попри жорсткі умови, які Росія знову висунула Україні під час переговорів у Стамбулі, президент США Дональд Трамп вирішив не скасовувати заплановану розмову з Володимиром Путіним. Політичні мотиви американського лідера залишаються суперечливими, вважає аналітик “Української призми” Євген Костогризов.

У коментарі для “24 Каналу” експерт зазначив, що дії Трампа важко піддаються логіці, а його політика часто не має чіткої зовнішньополітичної лінії.

“Багато дій президента США пояснити неможливо”, — підкреслив Костогризов.

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Мир заради обіцянок — не заради безпеки

На думку аналітика, прагнення Трампа до якнайшвидшого завершення війни зумовлене не турботою про глобальну стабільність чи підтримку України, а передусім його передвиборчими інтересами.

“Йому постійно нагадують, що він обіцяв швидко закінчити війну. Тож уникати теми миру він не може”, — зазначив експерт.

Ще однією причиною такого поспіху, за словами Костогризова, є бажання Трампа зосередитися на глобальному протистоянні з Китаєм і Росією, для чого бойові дії в Україні створюють перешкоди.

“Він хоче закінчити війну, щоб перейти до геополітичних ігор”, — додав аналітик.

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Ілюзія сили замість дипломатії

Костогризов також зауважив, що Трамп прагне зберегти образ лідера, який ухвалює рішення без довгих переговорів — у стилі “сильного чоловіка”.

“Йому здається, що він діє рішуче. Але насправді цього не відбувається”, — сказав експерт.

На цьому тлі різниця між позиціями Вашингтона й Києва стає ще помітнішою. Україна розглядає мир як інструмент збереження життів і гарантію безпеки всієї Європи. Для Трампа — це радше засіб для внутрішньополітичного піару.

“Українська позиція полягає в досягненні миру задля безпеки. Трамп не думає настільки далекоглядно. Саме тому порозуміння нам знайти складно”, — підсумував Костогризов.

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Нагадаємо, політолог Ігор Рейтерович сумнівається, що запланована розмова Дональда Трампа з Володимиром Путіним принесе реальний прорив. Він припускає, що переговори можуть завершитися лише декларативними обіцянками або технічними рішеннями, як-от обмін полоненими чи призначення нових зустрічей.