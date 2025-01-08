"Трамп не хоче псувати початок президентства": експерт пояснив, чого очікувати від політика

Новообраний лідер США Дональд Трамп не хоче до 20 січня псувати собі президентство, тому не варто очікувати від нього важливих рішень.

Таку думку у ефірі телеканалу "Київ 24" висловив політтехнолог Олег Постернак.

"Зрозуміло, що Трамп не хоче до 20 числа сильно собі псувати початок президентства через необхідність погодження своїх зовнішньо-політичних дій з адміністрацією Байдена – чинною адміністрацією до 20 числа. До речі, саме з цим я пов’язую перенесення візиту Кіта Келлога на постінавгураційний період. Будь-які дії чиновників перехідної адміністрації Трампа повинні узгоджуватися з чинною адміністрацією Байдена. І саме це призвело до того, що Трамп вирішив відкоригувати певні дії до 20 числа", – розповів Постернак.

Водночас він зауважив, що вже відбувся зсув у розумінні перспектив російсько-української війни та змінилась риторика політиків. Однак, мирні переговори і припинення вогню – дві окремі історії.

"Вже відбувся зсув у розумінні перспектив російсько-української війни. Це вже певна така психологічна політична основа для того, щоб рухатися далі. А далі буде складніше, бо мирні перемовини – це окрема історія, а припинення вогню – це окрема історія. Наприклад, Росія декілька разів давала зрозуміти, що припинення вогню раніше, ніж початок переговорів, не буде. Тобто це переговори можуть йти одним напрямком, а припинення вогню не обов’язково має бути, якщо навіть перемовини почнуться. Тобто це питання, яке зараз зі знаком запитання", – пояснив політтехнолог.

Нагадаємо, що напередодні Трамп наголосив на важливості закінчення війни в Україні. Він також сказав про можливість зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у перші місяці після інавгурації.

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