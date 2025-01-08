"Трамп не хоче псувати початок президентства": експерт пояснив, чого очікувати від політика

За словами політтехнолога, Трамп вирішив відкоригувати певні дії до інавгурації, яка відбудеться 20 січня.
Новообраний лідер США Дональд Трамп не хоче до 20 січня псувати собі президентство, тому не варто очікувати від нього важливих рішень.
Таку думку у ефірі телеканалу "Київ 24" висловив політтехнолог Олег Постернак.
"Зрозуміло, що Трамп не хоче до 20 числа сильно собі псувати початок президентства через необхідність погодження своїх зовнішньо-політичних дій з адміністрацією Байдена – чинною адміністрацією до 20 числа. До речі, саме з цим я пов’язую перенесення візиту Кіта Келлога на постінавгураційний період. Будь-які дії чиновників перехідної адміністрації Трампа повинні узгоджуватися з чинною адміністрацією Байдена. І саме це призвело до того, що Трамп вирішив відкоригувати певні дії до 20 числа", – розповів Постернак.
Водночас він зауважив, що вже відбувся зсув у розумінні перспектив російсько-української війни та змінилась риторика політиків. Однак, мирні переговори і припинення вогню – дві окремі історії.
"Вже відбувся зсув у розумінні перспектив російсько-української війни. Це вже певна така психологічна політична основа для того, щоб рухатися далі. А далі буде складніше, бо мирні перемовини – це окрема історія, а припинення вогню – це окрема історія. Наприклад, Росія декілька разів давала зрозуміти, що припинення вогню раніше, ніж початок переговорів, не буде. Тобто це переговори можуть йти одним напрямком, а припинення вогню не обов’язково має бути, якщо навіть перемовини почнуться. Тобто це питання, яке зараз зі знаком запитання", – пояснив політтехнолог.
Нагадаємо, що напередодні Трамп наголосив на важливості закінчення війни в Україні. Він також сказав про можливість зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у перші місяці після інавгурації.
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