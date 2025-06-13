Не хоче визнавати дії Путіна: Волкер про роль Трампа у мирному врегулюванні

Курт Волкер. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп не бажає визнавати те, що у війні проти України робить диктатор РФ Володимир Путін. Це є проблемою.

Про це заявив колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер в інтерв’ю "Главком".

Політик розкритикував Трампа за заяву про те, що нібито Україна дала Путіну привід "розбомбити себе". Волкер називає такі словами американського лідера “жахливими”. Мовляв, вони неправильно характеризують події в Україні.

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“Путіну не потрібно приводу, щоб бомбардувати Україну. Він це робить постійно, оскільки це його вибір. Путін хоче бомбардувати Україну, відновити російську імперію, знищити Україну, національну ідентичність. Путін не змінить своєї позиції. Своєю чергою, Трамп не хоче визнавати те, що Путін робить, і це проблема", - наголосив Волкер.

За його словами, Трамп вважає, що війна в Україні “не входить в інтереси США”. Очільник Білого дому волів би її швидше завершити.

“Він вважає, що це жахлива війна, яка завдає шкоди Україні, Росії, торгівлі. Тому він хоче покласти їй край. Його не хвилюють умови її завершення", - висловився Волкер.

Нагадаємо, американський президент заявив, що розчарований як РФ, так і Україною, бо, мовляв, потрібно досягти мирної угоди .Він додав, що «розчарований тим, що війна досі триває», але висловив упевненість, що «впорається з цим».

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Спецпредставник президента США Кіт Келлог зробив заяву про "червоні лінії" Трампа щодо війни Путіна проти України. За його словами, вони не є традиційними, але зосереджені на людських втратах і пошуку дипломатичного шляху.

Тим часом “фюрер” РФ Володимир Путін перейшов до "режиму жертви". Після атак по російських аеродромах 1 червня, Росія звинувачує Україну в цій події, нахабно звинувачує Київ у “терорі” та говорить про те, мовляв, українській владі “зовсім не потрібен мир”.

Дата публікації 13:48, 09.06.25 Кількість переглядів 141 Справи проти Росії і Путіна зависли через скандали в Міжнародному кримінальному суді! Що ж буде далі?