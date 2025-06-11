Президент РФ Володимир Путін і президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп вважає російського президента Володимира Путіна своїм другом і не готовий зробити щось таке, що може засмутити господаря Кремля.

Таку думку висловив ексрадник з національної безпеки 45-го президента США Дональда Трампа Джон Болтон в ефірі телеканалу «Київ24».

Водночас він додав, що не знає, чи Путін так само вважає Трампа своїм другом.

Реклама

Джон Болтон нагадав, як під час своєї передвиборчої кампанії чинний президент США обіцяв посадити Путіна та Зеленського в одній кімнаті і закінчити війну за 24 години.

«Він думав, що його друг Путін погодиться з цим. Але зрозуміло, що так не сталося. І я не бачу на сьогодні жодних доказів, що Трамп готовий зробити щось, що засмутить його друга Путіна», — зазначив він.

За словами Болтона, таке ставлення Трампа до Путіна створює небезпеку не лише для України, а й для миру та стабільності в Європі.

«Якщо зусилля Трампа щодо переговорів провалилися, то він може залишити такі сподівання. І він може вийти з постачання Україні необхідних систем розвідки та озброєння», — зазначив ексрадник.

Реклама

Болтон прогнозує, що позиція Трампа щодо війни в Україні стане зрозумілою після самітів НАТО та «Великої сімки».

«На цих двох подіях, я сподіваюся, ми почуємо принаймні якусь чітку картинку», — підсумував він.

Нагадаємо, у проєкті підсумкової декларації саміту НАТО, який відбудеться 24–25 червня в Гаазі, відсутня згадка про перспективу вступу України до військового альянсу та обіцянка довгострокової допомоги Україні у сфері безпеки.