ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1966
Час на прочитання
1 хв

Трамп не мав шансів від початку: політолог пояснив, чому Путін не погодиться на припинення вогню

Трамп прагне потрапити в історію як великий бізнесмен і політичний діяч, а Путін готовий витратити мільярди й сотні тисяч людей для захоплення України.

Автор публікації
Юлія Абрамова Юлія Абрамова
Трамп і Путін

Трамп і Путін мають різні цінності та амбіції / © Getty Images

Президенти США та РФ Дональд Трамп і Володимир Путін мають різні цінності та амбіції, які унеможливлюють припинення війни. Кремлівський очільник не погодиться на перемир’я.

Про це в ефіі «Київ 24» розповів політолог Олег Саакян.

За словами експерта, Путін і Трамп мислять у різних площинах. Американський президент прагне потрапити в історію як великий бізнесмен і політичний діяч, тому пропонує Путіну великі вигідні угоди.

Путін, для якого Україна є його великою справою, готовий витратити на це мільярди й сотні тисяч людей.

«Путін не погодиться на припинення вогню, тому що для нього Україна — це частина великої геополітичної гри, а Трамп не розуміє цього, оскільки оцінює ситуацію в термінах великих фінансових угод», — каже Саакян.

Тож Трамп від початку не мав шансів домогтися перемир’я або досягти швидких перемог у переговорах з РФ.

Нагадаємо, путінський переговірник Кирило Дмитрієв відвідає Вашингтон. Він зустрінеться із представником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie