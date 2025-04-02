Трамп не мав шансів від початку: політолог пояснив, чому Путін не погодиться на припинення вогню

Трамп і Путін мають різні цінності та амбіції / © Getty Images

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Президенти США та РФ Дональд Трамп і Володимир Путін мають різні цінності та амбіції, які унеможливлюють припинення війни. Кремлівський очільник не погодиться на перемир’я.

Про це в ефіі «Київ 24» розповів політолог Олег Саакян.

За словами експерта, Путін і Трамп мислять у різних площинах. Американський президент прагне потрапити в історію як великий бізнесмен і політичний діяч, тому пропонує Путіну великі вигідні угоди.

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Путін, для якого Україна є його великою справою, готовий витратити на це мільярди й сотні тисяч людей.

«Путін не погодиться на припинення вогню, тому що для нього Україна — це частина великої геополітичної гри, а Трамп не розуміє цього, оскільки оцінює ситуацію в термінах великих фінансових угод», — каже Саакян.

Тож Трамп від початку не мав шансів домогтися перемир’я або досягти швидких перемог у переговорах з РФ.

Нагадаємо, путінський переговірник Кирило Дмитрієв відвідає Вашингтон. Він зустрінеться із представником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом.

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