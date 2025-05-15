Трамп не має мирного плану: американська історикиня сказала, що змусить Путіна зупинитись

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Наразі ніщо не вказує на те, що Росія хоче закінчити війну. А президент США Дональд Трамп може й хоче залишити в історії своє ім’я як великий миротворець, але не знає, як змусити Путіна зупинитись. Тому його плани змінюються кожного дня і мають вигляд як абсолютна імпровізація.

Таку думку висловила лауреатка Пулітцерівської премії, американська історикиня, письменниця та журналістка Енн Епплбаум в коментарі для Slawa.tv на міжнародній конференції Impact’25 у Познані.

Епплбаум впевнена, що український президент Володимир Зеленський вчинив правильно, одразу погодившись особисто приїхати на перемовини до Туреччини. Таким чином він продемонстрував світові «готовність України до припинення вогню». Водночас його вимога повного припинення вогню як умова для початку мирних переговорів теж була цілком справедливою.

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«Це росіяни атакують Україну, а українці себе захищають. Тож тут немає про що говорити, допоки росіяни не припинять обстріли», — наголосила журналістка.

Вона також вважає, що Трамп, ймовірно, взагалі не має ані чіткого плану щодо закінчення війни Росії проти України, ані принаймні ідей, як це зробити. Тому необхідно усвідомлювати, що найочевидніший спосіб змусити Кремль зупинити свою окупаційну армію — це посилити тиск на Путіна спільними зусиллями США, Європи та всієї демократичної спільноти світу.

«Виграти можна, якщо запобігати виготовленню Росією зброї, якщо показувати їй об’єднаний фронт — США, Європи та інших світових демократій. Це треба робити, аби закінчити війну, тому що це переконає Росію зупинити бойові дії», — зазначила письменниця.

Вона висловила сподівання, що з часом Трамп можливо «зробить висновки» і усвідомить, що війну в Україні можна закінчити саме через великий тиск на агресора.

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«Але зараз ми бачимо лише, як він щодня змінює свою думку про те, що потрібно робити», — наголосила Енн Епплбаум.

Нагадаємо, Трамп зробив чергову заяву про свою роль у мирних переговорах. Президент США не стомлюється демонструвати почуття власної важливості.