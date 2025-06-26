Диктатор Путін і Дональд Трамп / © Associated Press

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Україні не варто сподіватися на те, що президент США Дональд Трамп зможе «перемогти» російського диктатора Путіна так само, як, на думку деяких оглядачів, це сталось з Іраном.

Таку думку в інтерв’ю YouTube-каналу РБК-Україна висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

«Ні, не варто на це сподіватися. Трамп не політик і не державник у звичному для нас розумінні. Він передусім капіталіст», — зазначив експерт.

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За його словами, якщо Трамп отримає вигідну для себе пропозицію, він цілком може піти на поступки. Зокрема, Тимочко не виключає, що Трампу могли запропонувати доступ до нафтових родовищ або політичний вплив у стратегічному регіоні.

«Не лише Кремль, а й аятоли Ірану могли дати відповідні сигнали», — вважає він.

Тимочко також звернув увагу на реакцію Ізраїлю, яка, на його думку, свідчить про приховане незадоволення.

«Це видно навіть з поведінки Нетаньяху. Вони вже розуміють, що це були комічні удари Ірану — як по американських базах, так і по ізраїльських, нібито з виробництва ядерної зброї», — наголосив експерт.

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За його словами, про удари знали заздалегідь, тож встигли вивезти цінне обладнання. Аналогічна ситуація, стверджує Тимочко, відбулася і в Катарі, де атакували порожню базу. Це, на його думку, вказує на існування попередніх кулуарних домовленостей.

«В Ізраїлі зараз стоїть питання не стільки виграти війну в чистому вигляді чи знищити режим аятол, як не дати зв’язатися дуже вузькими фінансовими домовленостями між Іраном і США, щоб і далі мати можливість завдавати якісь превентивні удари. Така сама історія може бути і тут», — резюмував він.

На думку Тимочка, ситуація залишатиметься незмінною, доки у Трампі «не переможе президент над капіталістом».

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп під час саміту НАТО в Гаазі відреагував на атаку РФ по Києву.

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Ми раніше інформували, що під час закритої зустрічі з лідерами країн НАТО президент США Дональд Трамп заявив, що з Україною «потрібно щось робити», оскільки ситуація «повністю вийшла з-під контролю».