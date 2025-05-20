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Трамп не посилюватиме санкції проти Росії: каже, що "є шанс" на прогрес
Президент США Дональд Трамп заявив, що не запроваджуватиме додаткових санкцій проти РФ, бо вірить у можливість домовленостей і прогресу.
Президент США Дональд Трамп заявив сьогодні журналістам, що не посилюватиме санкції проти Росії, “бо є шанс” на прогрес.
Про це пише CNN.
“Тому, що я думаю, що є шанс щось зробити, і якщо ви це зробите, ви також можете зробити набагато гірше. Але може настати час, коли це станеться”, — сказав Трамп.
Нагадаємо, ввечері 19 травня завершилися телефонні перемовини Путіна і Трампа, які тривали понад дві години. Перед своєю розмовою з Путіним Трамп зателефонував Володимиру Зеленському.
Згодом Зеленський сам розповів, про що говорив із Дональдом Трампом.