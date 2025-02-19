"Трамп не претендує на історичну точність": Джонсон пояснив, чого насправді хоче президент США

За словами експрем'єра Британії, всім варто зрозуміти, чого хоче Трамп, припинити обурюватися і допомогти йому закінчити війну в Україні.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон спростував заяви Трампа про низький рейтинг президента Зеленського та відповідальність України за розв'язання війни, але закликав Європу вгамувати емоції та почати допомагати новому президенту США закінчити війну.

Про це політик написав у соціальній мережі X.

"Коли ми, європейці, припинимо обурюватися Дональдом Трампом і почнемо допомагати йому закінчити цю війну? Звісно, ​​Україна не розпочинала війну. З тим же успіхом можна сказати, що Америка напала на Японію у Перл-Гарборі. Звісно, країна, яка зазнає насильницького вторгнення, не повинна влаштовувати вибори. У Великій Британії, наприклад, не було загальних виборів від 1935-го до 1945 року. Звісно, ​​рейтинг Зеленського не 4%. Насправді він приблизно такий самий, як у Трампа", – написав Джонсон.

Він додав, що заяви Трампа "не претендують на історичну точність". Натомість їхня мета – "шокувати європейців і змусити їх діяти".

"Зокрема, США можуть побачити 300 мільярдів доларів заморожених російських активів переважно в Бельгії. Це гроші, які можна й потрібно використати для виплат Україні та компенсації США за їхню підтримку. Чому Європа перешкоджає розморожуванню грошей Путіна? США вважають, що Бельгія, Франція та інші країни блокують це рішення. Це абсурд", – наголосив британський політик.

З огляду на останні події навколо війни в Україні Борис Джонсон закликав європейські країни "стати серйозними та швидкими".

Нагадаємо, нещодавно Джонсон заявив, що "Трамп не зраджує Україну" та продовжує її підтримувати. Британський експрем'єр закликав Європу "припинити панікувати".

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