Трамп не реагує на масовані атаки по Україні: про що це свідчить – The Guardian

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп ніяк не відреагував на масовані повітряні атаки російської армії на Україну, які відбуваються дві ночі поспіль. Це може свідчити про провал його намірів досягнути мирного врегулювання.

Таку думку висловив оглядач The Guardian Пітер Бомонт у своєму аналізі.

«Вихваляючись перед своєю інавгурацією як президент США, що може завершити війну за 24 години, він [Трамп] натомість підбадьорив президента Росії Володимира Путіна, відмовившись чинити тиск щодо негайного припинення вогню — за підтримки Європи — або суттєвих санкцій», — йдеться у статті.

Реклама

Пітер Бомонт нагадав, що недавні прямі переговори між Росією та Україною у Стамбулі, перші від березня 2022 року, не призвели до припинення вогню. Але навіть після цього Трамп відмовився від тиску на Путіна, намагаючись домовитися з господарем Кремля.

Після двогодинної розмови Трампа з Путіним минулого понеділка російський диктатор ясно дав зрозуміти, що не збирається завершувати війну проти України. Натомість Путін наказав створити «буферну зону безпеки» вздовж східного кордону України.

«Удари по цивільних цілях, схоже, лише прискорюються, що завершилося двома днями поспіль авіанальотів, включаючи суботній вечір — найпотужніші повітряні бомбардування війни на сьогодні, з використанням майже 300 безпілотників та майже 70 ракет», — нагоолсив автор.

Пітер Бомонт висловив припущення, що своїм мовчанням на агресивні дії Путіна президент США може натякати на те, що готовий вийти з мирного процесу.

Реклама

«Якщо Трамп вже відмовився від взаємодії, це ставить перед Києвом низку складних питань: чи продовжать США постачати військову допомогу в достатніх кількостях? Що ще важливіше, чи зможе Європа заповнити дипломатичну та військову порожнечу, спричинену цим відходом?» — підсумував він.

Нагадаємо, раніше американське видання Axios відзначило, що президент США Дональд Трамп виявляє щодо російського президента Володимира Путіна непритаманне йому терпіння.