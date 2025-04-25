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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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"Трамп не розуміє наслідків": експерт пояснив, в чому полягає небезпека домовленостей із Кремлем

Спроби досягнути домовленостей з Кремлем на нинішніх умовах є хибними і можуть лише погіршити ситуацію.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Замороження конфлікту в Україні без перемоги може загрожувати не лише Україні, а й безпеці всієї Європи

Замороження конфлікту в Україні без перемоги може загрожувати не лише Україні, а й безпеці всієї Європи / © ТСН.ua

Україна перебуває в критичному моменті війни, коли будь-які поступки чи зволікання можуть мати фатальні наслідки не лише для самої держави, а й для всієї Європи.

Про це в ефірі каналу "Київ24" заявив колишній посол України в США та Франції Олег Шамшур.

За його словами, у міжнародному політикумі досі недооцінюють важливість стратегічної глибини, яку втрачає Україна в умовах бойових дій.

«Ну всі якось забувають про питання так званої стратегічної глибини. Одна справа, якщо Росія загрожує з позицій 2022 року, інша — якщо бойові дії зупиняться на умовній лінії розмежування», — пояснив дипломат.

Шамшур також зазначив, що реалізація так званого мирного плану Дональда Трампа, який передбачає замороження конфлікту без реального виведення російських військ, лише посилить загрозу.

«Якщо хоча б частково буде реалізований оцей план, це буде вагомий крок до глобального конфлікту. В Європі це розуміють. Трамп цього не розуміє. Він вважає, що залишиться осторонь», — заявив дипломат.

Нагадаємо, спецпредставник президента США Стів Уіткофф представив європейським чиновникам пакет пропозицій щодо припинення війни між Росією та Україною на переговорах у Парижі 17 квітня. Тепер журналістам став відомий зміст цього «остаточного» документа.

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