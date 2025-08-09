"Трамп не розуміє суті війни": у The Telegraph пояснили, чому переговори з Путіним марні

Президент США Дональд Трамп та президент РФ Володимир Путін / © ТСН.ua

Заяви про неминучу поразку України, які часто лунають на Заході, не відповідають фактам. Президент США Дональд Трамп, попри свої заяви, що він міг би зупинити війну за 24 години, ніколи насправді не намагався зупинити Путіна. Його мирні ініціативи не призведуть до тривалого миру, оскільки він не розуміє суті екзистенційної війни.

Про це пише оглядач британського видання The Telegraph Чарльз Мур у своїй колонці.

Чому Путін не поспішає укладати мир

Автор зазначає, що Трамп, перебуваючи на посаді президента, неодноразово змінював свою риторику щодо Путіна — від проросійських тез до висловлювань обурення. Однією з причин зміни ставлення є те, що Путін не прийняв «неймовірно вигідну» для Росії пропозицію. У своєму дописі у травні Трамп навіть пригрозив, що «якби не я, з Росією сталося б багато поганого, і я маю на увазі ДІЙСНО ПОГАНОГО».

«Він випадково визнав, що його ідея миру в Україні полягала в тому, щоб віддати Росії більшу частину того, чого вона хотіла, і що він старанно працював для цього», — пише Мур.

На думку оглядача, Путін не поспішає укладати мир, оскільки він не відчуває достатнього тиску. У Росії достатньо коштів, зброї, і вона все ще може дозволити собі втрачати тисячі солдатів на день. Мета Путіна, за словами автора, полягає в тому, щоб «відновити російську імперію» та «зруйнувати європейську безпеку».

«За словами Джеймса Шерра, ветерана британсько-естонського дослідника Росії, Путін розглядає Україну просто як „ампутованого васала“, якого потрібно підкорити. Він не хоче миру, доки ця робота не буде завершена», — зауважує Мур.

Путін також розуміє небезпеку втрати динаміки. Мур порівнює його з героєм Шекспіра Макбетом, який «забрів так далеко, що, якщо він не попливе далі, повернення буде таким же важким, як і перехід на інший берег». Без напруги бою росіяни почнуть ставити складні питання лідерові, який так багато від них вимагав, але нічого не досяг.

Справжня ціна перемир’я

Чарльз Мур підкреслює, що на Заході «модно» говорити про те, що Україна вже програла, але це не підтверджується фактами. Автор згадує, що два роки тому він допомагав доставити польову швидку допомогу в район Бахмутського фронту, і з того часу просування Росії там склало всього три милі. Попри постійні атаки, українські сили тримають позиції.

«Вони бояться — і, по суті, знають, бо Трамп вже це сказав, — що Америка не готова захищати жодну угоду, яку вона може укласти», — йдеться в статті.

Мур також зазначає, що перемир’я може стати запрошенням для українських політиків знову зайнятися своїм «улюбленим видом спорту» — гризнею. На його думку, президент Зеленський, який нещодавно був змушений піти на поступки протестувальникам, що вимагали поновлення антикорупційних органів, відчуває цю крихкість.

Таким чином, на думку автора, Трамп не може бути ні рятівником, ні мудрим посередником, оскільки він не розуміє, що означає екзистенціальна війна. Оглядач вважає, що Трамп може наполягати на перемир’ї, щоб послабити Україну, і воно не триватиме довго.

«Ні Україна, ні Росія не бачать у Трампі всемогутнього рятівника чи мудрого посередника. Вони бачать у ньому когось, хто не розуміє або не поділяє їхній спосіб мислення», — підсумовує Мур.

Оглядач закликає європейські країни не звертати уваги на «шум і лють» Трампа, а натомість створювати умови, в яких Росія не зможе перемогти. На його думку, ЄС разом із Великою Британією, чий ВВП у 12 разів більший за російський, мають усі можливості, щоб допомогти Україні. Українська стійкість подарувала Європі час та допомогла усвідомити потребу в колективній обороні.

Нагадаємо, Трамп заявив, що мирна угода для України передбачатиме «обмін територіями». За його словами, такий крок має бути вигідним для обох сторін.