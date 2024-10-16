Трамп не спростував розмови Путіним після залишення посади: що він сказав

Як заявив американський політик, "якщо я дружу з людьми, якщо я можу мати стосунки з людьми, це добре".

Кандидат у президенти США Дональд Трамп не підтвердив і не спростував інформацію про телефонні розмови з президентом Росії Володимиром Путіним, які відбувалися після того, як політик залишив Білий дім 2021 року.

Про це республіканець сказав під час виступу на Чиказькому економічному форумі 15 жовтня, повідомляє "Європейська правда".

Модератор поставив Трампу запитання про його начебто розмови з Путіним після 2021 року, про які редактор The Washington Post Боб Вудворд написав у книзі "Війна" з посиланням на джерело в оточенні експрезидента.

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"Ну, я не коментую це, але скажу вам так: якщо я це зробив, то це розумний вчинок. Якщо я дружу з людьми, якщо я можу мати стосунки з людьми, це добре, а не погано, з погляду держави", – висловився кандидат у президенти США.

Далі Трамп вирішив згадати, що у Путіна "2000 ядерних боєголовок, як і у нас" (насправді – понад 5500).

"У Росії ніколи не було президента, якого б так поважали, але, що більш важливо чи менш важливо, я гадаю, я приїхав до Росії, і люди казали: він (Трамп – ред.) любить Путіна, а Путін любить його", – сказав американський політик.

Окрім того, він заявив, що припинив будівництво "Північного потоку-2". Насправді ж за президентства Трампа США наклали санкції на оператора "Північного потоку-2", і зробили це у складі оборонного бюджету, для затвердження якого Конгрес подолав вето президента.

Нагадаємо, раніше у Білому домі заявили, що не можуть підтвердити "жоден із дзвінків" між Трампом і Путіним, про які стверджується у книзі "Війна", але ця інформація викликає занепокоєння у контексті України.

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