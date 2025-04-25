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Чи можливий мир, якщо Путін залишиться президентом: нова амбітна заява Трампа
Трамп вважає себе єдиним, хто зможе домовитися про це з Путіним.
Мир між агресоркою Росією та Україною можливий, якщо “фюрер” РФ Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський будуть при владі.
Таку заяву зробив президент США Дональд Трамп в інтерв'ю журналу The Time.
"Я думаю, що мир можливий. Ви говорите, якщо Путін залишиться президентом? Я думаю, що за мого президентства це можливо. Якщо президентом буде хтось інший, то шансів немає", - сказав Трамп.
Американський лідер переконаний, що господар Кремля нібито здатний піти на мир з Україною. Ба більше - Трамп упевнений, що він єдиний, хто зможе домовитися про це з Путіним.
"У нас були дуже хороші переговори. Ми дуже близькі до укладення угоди. Яне вірю, що хтось інший зміг би укласти цю угоду", - додав він.
На запитання, чи можливий мир, якщо Зеленський буде президентом України, Трамп відповів, мовляв, вірить у це.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп назвав свою заяву про закінчення війни за 24 години "образною".