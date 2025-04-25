ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
95
Час на прочитання
1 хв

Чи можливий мир, якщо Путін залишиться президентом: нова амбітна заява Трампа

Трамп вважає себе єдиним, хто зможе домовитися про це з Путіним.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

Мир між агресоркою Росією та Україною можливий, якщо “фюрер” РФ Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський будуть при владі.

Таку заяву зробив президент США Дональд Трамп в інтерв'ю журналу The Time.

"Я думаю, що мир можливий. Ви говорите, якщо Путін залишиться президентом? Я думаю, що за мого президентства це можливо. Якщо президентом буде хтось інший, то шансів немає", - сказав Трамп.

Американський лідер переконаний, що господар Кремля нібито здатний піти на мир з Україною. Ба більше - Трамп упевнений, що він єдиний, хто зможе домовитися про це з Путіним.

"У нас були дуже хороші переговори. Ми дуже близькі до укладення угоди. Яне вірю, що хтось інший зміг би укласти цю угоду", - додав він.

На запитання, чи можливий мир, якщо Зеленський буде президентом України, Трамп відповів, мовляв, вірить у це.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп назвав свою заяву про закінчення війни за 24 години "образною".

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie