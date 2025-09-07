Трамп не усвідомлює, що відбувається: Портников про загрозу поразки для України

Портников: «РФ перевела економіку на військові рейки, а Трамп цього не усвідомлює» / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, здається, досі не усвідомлює, що відбувається навколо нього.

Про це заявив український журналіст і публіцист Віталій Портников на своєму YouTube-каналі.

За його словами, Росія нарощує військове виробництво, а справжнього рівня російських військових амбіцій може не знати ані Україна, ані США.

«Тепер кожна російська атака стає рекордною з точки зору кількості тих безпілотних літальних апаратів, які задіюються Росією в ударах по Україні. А таким чином ми можемо зареєструвати те, що російський військово-промисловий комплекс працює з новими обертами, таким чином перетворюючись на справжній фундамент російської економіки», — каже журналіст.

Він нагадав, що переведення цієї економіки на військові рейки є головною амбітною задачею Путіна та його оточення на найближчі роки. Тому у планах Путіна — не лише захоплення України.

«Натомість Путін може вважати, що перемога над Україною та інкорпорація її території до складу РФ може полегшити йому виконання інших стратегічних задач на інших воєнних напрямках. А ті мешканці України, які залишиться на території нашої країни після її окупації Росією, будуть таким чином частиною цієї російської армії, яка буде готова на цих напрямках воювати. Адже справжнього рівня російських військових амбіцій можемо не знати ані ми, ані президент Сполучених Штатів, який, здається, досі не усвідомлює, що навколо нього відбувається», — підсумував Портников.

Нагадаємо, що сьогодні, 7 вересня, президент США Трамп зробив гучну заяву про нові санкції проти Росії.