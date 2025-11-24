- Дата публікації
"Трамп не в курсі всіх деталей "мирного плану": американський чиновник пояснив ситуацію
Американський чиновник зазначив, що Трампу сказали, мовляв, «спробують укласти угоду», втім конкретики в цьому мало.
Ймовірно, президент США Дональд Трамп не надто залучений до деталей мирного плану. У Білому домі не розуміли, що відбувається.
Про це розповів американський чиновник на умовах анонімності, пише The Washington Post.
«Ви кажете йому: „Я спробую укласти угоду“. Він скаже: „Чудово, піди й подивись, що ти можеш зробити“. І це той рівень деталізації, який він має», — сказав чиновник.
Він додав, що впродовж дня «панував абсолютний хаос, бо навіть різні частини Білого дому не знають, що відбувається». «Це ніяково», — завершив він.
Європейський чиновник заявив, що у п’ятницю, 21 листопада, Вашингтон, вочевидь, був «майже заскочений зненацька всім цим».
«Зазвичай, коли справа доходить до чогось більшого, відчуття інше. Наше відчуття було таке, що дії Віткоффа застали Вашингтон зненацька», — сказав чиновник.
Як ми писали раніше, у США не можуть визначитися, хто є автором «мирного плану Трампа». Україні пропонують погодитися на нього з метою завершення війни.
«Фактично американці просто просувають російські вимоги капітуляції України», — зазначив громадський та політичний діяч Сергій Стерненко.
«Мирний план» прокоментував також очільник польського уряду Дональд Туск. Він закликав спершу розібратися, хто є автором документа і де він був створений. При цьому Туск наголосив: лідери Європи, Канади та Японії заявили про готовність працювати над 28-пунктним планом, попри деякі застереження.