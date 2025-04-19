ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
95
Час на прочитання
2 хв

Трамп не встигає до Великодня: чому перемир’я майже провалилось і хто тепер диктує умови

Кремль вимагає нової угоди з США — аж до перегляду правил НАТО.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Путін проти навіть обговорення миру

Путін проти навіть обговорення миру / © Associated Press

Попри прагнення адміністрації Дональда Трампа досягти перемир’я в Україні до Великодня або до 9 травня, цього не сталося, і перспектива подібної угоди наразі виглядає ще менш імовірною.

Про це пише британський політичний аналітик Марк Галеотті на шпальтах видання The Times, передає УНІАН.

На його думку, нині Москва, Київ і Вашингтон лише цементують свої позиції, замість того, щоб йти на реальні компроміси. Особливо жорсткою залишається позиція Кремля, який не просто не хоче миру, а прагне нової «великої угоди» з США.

«Для Путіна навіть саме обговорення миру є поступкою», — вважає Галеотті.

Йдеться не лише про території України. За словами Галеотті, Путін розглядає нинішню ситуацію як шанс змінити архітектуру безпеки в Європі і відновити статус Росії як великої держави. Це підтверджують слова представника Трампа в Росії Стіва Віткоффа, який на зустрічі з Путіним обговорював не лише Україну, а й п’яту статтю НАТО про колективну оборону.

У самій Москві, за словами аналітика, не всі підтримують непоступливість Путіна. Частина еліт побоюється, що Росія може втратити можливість завершити війну на вигідних умовах ще до того, як у 2025 році постане загроза виснаження військових запасів і економічна криза.

Схожий розкол виник і у самій адміністрації США: тоді як Віткофф переконаний у близькості прориву, держсекретар Марко Рубіо і сам Трамп почали публічно говорити про відмову США брати участь у мирному процесі.

Київ намагається втримати увагу США — днями було підписано меморандум про намір укласти угоду щодо корисних копалин, хоч там і не передбачено жодних безпекових гарантій для України. Це, за словами Галеотті, може бути спробою зберегти хоч якусь підтримку Заходу.

На думку експерта, наступні два тижні можуть стати вирішальними: саме тоді минає 100 днів президентства Трампа, і Білий дім буде змушений ухвалити принципове рішення.

Нагадаємо, за словами помічника президента Росії із зовнішньополітичних питань Юрія Ушакова, адміністрація президента США Дональда Трампа не пропонує «розумних ідей» щодо припинення війни в Україні.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie