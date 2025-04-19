Трамп не встигає до Великодня: чому перемир’я майже провалилось і хто тепер диктує умови

Путін проти навіть обговорення миру / © Associated Press

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Попри прагнення адміністрації Дональда Трампа досягти перемир’я в Україні до Великодня або до 9 травня, цього не сталося, і перспектива подібної угоди наразі виглядає ще менш імовірною.

Про це пише британський політичний аналітик Марк Галеотті на шпальтах видання The Times, передає УНІАН.

На його думку, нині Москва, Київ і Вашингтон лише цементують свої позиції, замість того, щоб йти на реальні компроміси. Особливо жорсткою залишається позиція Кремля, який не просто не хоче миру, а прагне нової «великої угоди» з США.

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«Для Путіна навіть саме обговорення миру є поступкою», — вважає Галеотті.

Йдеться не лише про території України. За словами Галеотті, Путін розглядає нинішню ситуацію як шанс змінити архітектуру безпеки в Європі і відновити статус Росії як великої держави. Це підтверджують слова представника Трампа в Росії Стіва Віткоффа, який на зустрічі з Путіним обговорював не лише Україну, а й п’яту статтю НАТО про колективну оборону.

У самій Москві, за словами аналітика, не всі підтримують непоступливість Путіна. Частина еліт побоюється, що Росія може втратити можливість завершити війну на вигідних умовах ще до того, як у 2025 році постане загроза виснаження військових запасів і економічна криза.

Схожий розкол виник і у самій адміністрації США: тоді як Віткофф переконаний у близькості прориву, держсекретар Марко Рубіо і сам Трамп почали публічно говорити про відмову США брати участь у мирному процесі.

Київ намагається втримати увагу США — днями було підписано меморандум про намір укласти угоду щодо корисних копалин, хоч там і не передбачено жодних безпекових гарантій для України. Це, за словами Галеотті, може бути спробою зберегти хоч якусь підтримку Заходу.

На думку експерта, наступні два тижні можуть стати вирішальними: саме тоді минає 100 днів президентства Трампа, і Білий дім буде змушений ухвалити принципове рішення.

Нагадаємо, за словами помічника президента Росії із зовнішньополітичних питань Юрія Ушакова, адміністрація президента США Дональда Трампа не пропонує «розумних ідей» щодо припинення війни в Україні.