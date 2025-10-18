Трамп не захотів давати Україні "Томагавки" через простий трюк – The New York Times

Трамп та Зеленський / © ТСН.ua

Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона 17 жовтня з метою отримати підтримку у вигляді ракет Томагавк. Однак зустріч із президентом США Дональдом Трампом не дала очікуваного результату — американський лідер не оголосив про надання зброї.

Про це пише The New York Times.

Зеленський кілька разів телефонно звертався до Трампа з проханням передати Україні Томагавки. Спочатку американський президент нібито був готовий погодитися, але після розмови з Володимиром Путіним рішення змінилося.

Заступник голови комітету з закордонних справ Верховної Ради Олександр Мережко зазначив, що Росія традиційно використовує такі переговори, щоб підривати позиції України. Нинішня ситуація змушує Київ чекати на результати зустрічі Трампа та Путіна, перш ніж ухвалювати подальші кроки.

Томагавки як інструмент тиску

Аналітики стверджують, що навіть без фактичного постачання ракет Томагавки виконують роль стримуючого фактора для РФ. Старший директор Rasmussen Global Гаррі Неделку наголосив, що згода Путіна на нову зустріч із Трампом може дати Україні паузу для відновлення енергетичних об’єктів, пошкоджених унаслідок ударів РФ.

Нардеп Мережко сумнівається, що Путін вестиме серйозні переговори у Будапешті і прогнозує повторну спробу обдурити американського президента. Водночас аналітики переконані, що Україна під час нового раунду переговорів буде у відносно сильнішій позиції, ніж раніше.

Нагадаємо, після зустрічі з Дональдом Трампом президент Володимир Зеленський заявив, що спроби Кремля вийти на переговори є ознакою страху, а не щирого бажання миру. За його словами, Росія побоюється, що Україна може отримати потужні системи озброєння, зокрема ракети Tomahawk, а також нарощує власне виробництво, і саме це змушує її до політичних маневрів.