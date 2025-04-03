Трамп не запровадив мита проти Росії, Білорусі і Північної Кореї: в NYT довідалися чому

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Президент США Дональд Трамп запровадив мита на імпорт та назвав це "Декларацією економічної незалежності". Втім, у списку відсутні деякі країни. Зокрема, диктаторські Білорусь, Північна Корея і Росія.

Видання NYT пише про причину такого рішення з посиланням на своє джерело в Білому домі.

Зазначається, що низка підсанкційних країн не потрапляє під дію анонсованих у середу взаємних тарифів. За словами представника адміністрації Трампа, такі держави "вже стикаються з надзвичайно високими тарифами, а наші раніше запроваджені санкції перешкоджають будь-якій значній торгівлі з цими країнами".

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Також нібито раніше запроваджені американські санкції вже "унеможливлюють будь-яку повноцінну торгівлю з цими країнами".

Зазначається, що окрім базової тарифної ставки у 10%, на імпорт з деяких країн введено додаткові індивідуальні мита. Жорсткіші обмеження стосуються тих держав, які, на думку адміністрації Трампа, мають несправедливі торговельні відносини зі США. До прикладу, Україна та Велика Британія мають сплачувати 10% мит, а от Євросоюз – 20%. Натомість Китай – 34% мит, Бангладеш – 37%, Японія – 24%, Ізраїль – 17% тощо.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент порадив країнам не мститися після запровадження мита. У той час як інші країни звернулися до Вашингтона, щоб почати торговельні переговори, голова скарбниці зазначив, що адміністрація “на деякий час дасть усе врегулювати. Ми побачимо, куди це піде”.

Дата публікації 19:43, 02.04.25 Кількість переглядів 4 НАТО виділило Україні понад 20 млрд доларів підтримки