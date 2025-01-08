"Трамп не заявляв, що зупинить війну за пів року": дипломат пояснив слова політика

Дипломат зазначив, що аби точно зрозуміти, що має на увазі Трамп, треба самим бути присутніми на його пресконференції.

Заява новообраного президента США Дональда Трампа про шість місяців стосувалася не термінів завершення війни в Україні, а потенційної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це експосол України у США Валерій Чалий написав на своїй Facebook-сторінці.

Дипломат зазначив, що на пресконференції журналіст спершу запитував про зустріч Трампа з Путіним, а на уточнювальне запитання щодо терміну у три-шість місяців новообраний президент США відповів лише про можливу розмову з президентом РФ.

"Дональд Трамп не заявляв, що він "зупинить війну за пів року"! Питання журналіста було про зустріч з російським очільником, а на уточнююче, стосовно терміну 3-6 місяців, Дональд Трамп відповів лише про можливу розмову (conversation) в період до пів року ("навіть раніше"). Це дійсно можна тлумачити по-різному, але точно не цитатою про терміни завершення війни в заголовках медіа", – йдеться у повідомленні Чалого.

Він додав, що Трамп не заявляв про те, що "зустріч з Путіним має почекати". Він лише пояснив, що не вважає це доречним до 20 січня.

Дипломат зазначив, що аби точно зрозуміти, що має на увазі новообраний президент США, треба бути присутніми на самій пресконференції.

"Я вам більше скажу, щоб все зрозуміти достеменно, що реально говорить і має на увазі Дональд Трамп, треба бути присутніми на самій пресконференції (у нього багато незавершених фраз і переадресацій між ним і журналістами, які задають питання). З деяких питань в нього є модель відповіді, яку він застосовує просто тому, що позиція ще не готова і т.п." – пояснив експосол України у США.

Нагадаємо, 7 січня ЗМІ повідомили, що під час пресконференції у Флориді Трамп заявив про сподівання зупинити війну в Україні за пів року.

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