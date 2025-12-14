Трамп не здатен зупинити війну в Україні: експерт пояснив, чому його мирні плани не працюють

Дональд Трамп / © Associated Press

Американський президент Дональд Трамп усвідомлює, що не може завершити російсько-українську війну, а його заяви про успішні мирні угоди не відповідають дійсності.

Таку думку висловив політтехнолог Михайло Шейтельман в інтерв’ю 24 Каналу.

За його словами, нинішні пропозиції США щодо України фактично грають на користь Кремля та не мають нічого спільного з реальним миром.

Шейтельман наголосив, що сьогодні від України очікують відступу з територій Донецької області, які Росія не змогла захопити військовим шляхом.

За його оцінкою, США пропонують Україні фактично віддати Росії те, чого вона не досягла на полі бою. У такій ситуації Дональд Трамп, переконаний експерт, діє не як посередник, а на боці Володимира Путіна.

Чому війна відновиться знову

Політтехнолог зауважив, що будь-яка подібна «мирна угода» не зупинить війну надовго.

Він навів приклади інших міжнародних конфліктів, де за участі Трампа оголошували про досягнення миру, але бойові дії поновлювалися вже за короткий час. Зокрема, Шейтельман згадав ситуацію між Таїландом і Камбоджею, де після заяв про угоду конфлікт знову загострився.

Ще одним прикладом Шейтельман назвав так звану угоду між Ізраїлем і ХАМАС, яка складалася з понад 20 пунктів. Попри тривалі переговори та участь спецпосланця США, фактично були виконані лише два пункти — обмін заручниками та тимчасовий відвід військ.

За словами експерта, жодної повноцінної мирної угоди не існувало: Ізраїль продовжував військову операцію, поступово знищуючи бойовиків і беручи під контроль території.

Шейтельман провів пряму паралель між ситуацією в Газі та нинішніми пропозиціями для України. За його словами, Україні пропонують погодитися на втрату частини територій, знаючи, що Росія не відмовиться від намірів знищити українську державність.

На переконання експерта, такий «мир» не є компромісом, а лише відтермінуванням нової фази війни — вже на гірших для України умовах.

Нагадаємо, Київ представив Сполученим Штатам переглянутий 20-пунктний план дій щодо припинення війни Росії проти України, заявив ввечері у четвер, 11 грудня, президент Володимир Зеленський.

Зеленський уточнив, що США пропонують як компроміс створення «вільної економічної зони» на контрольованих Україною частинах Донецької області, яку Росія вимагає від Києва віддати.

«Вони розглядають це як виведення українських військ з Донецької області, а компроміс нібито полягає в тому, що російські війська не входитимуть у цю частину Донецької області. Вони не знають, хто керуватиме цією територією», — сказав Зеленський, додавши, що Росія називає її «демілітаризованою зоною».

Західні ЗМІ пишуть, що Україна перебуває під зростаючим тиском США, щоб швидко укласти угоду з Росією, яка в останні місяці активізувала просування на передовій та відновила масовані атаки на українську енергетичну інфраструктуру.