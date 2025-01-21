Трамп не згадав про Україну в інавгураційній промові: в Європі занепокоєні

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не згадав про війну України у своїй інавгураційній промові. Це викликає занепокоєння.

Про це заявила міністерка економіки та фінансів Швеції Елізабет Свантессон перед початком засідання Ради ЄС з питань економіки та фінансів, повідомляє "ЄП".

З її слів, що Трамп не згадав про Україну у промові після складання президентської присяги, викликає стурбованість.

"Що мене дещо занепокоїло, коли я слухала (інавгураційну промову - Ред.) Трампа, - це те, що він не згадав про Україну. Це викликає стурбованість", – заявила політикиня.

Вона також повідомила, що сьогодні у засіданні Екофіну візьме участь міністр фінансів України Сергій Марченко. Він "зможе розповісти, що відбувається в Україні зараз, і що вони потребують".

Також міністерка звернула увагу на те, що у Європейському Союзі деякі інституції та політики ретранслюють неправдиву інформацію про нібито хороший стан російської економіки.

"Багато інституцій, наприклад, МВФ, а також медіа та політики досить позитивно переказують наративи Путіна (про стан російської економіки). Але ми знаємо, що російська економіка нині знаходиться у досить поганому стані. Санкції працюють, і ми справді повинні їх продовжувати", – розповіла Елізабет Свантессон.

Нагадаємо, 20 січня 2025-го відбулася інавгурація президента США Дональда Трампа. У своїй промові він не згадав Україну, бо діяв за логікою очільника Сполучених Штатів – говорити винятково про свою країну.

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