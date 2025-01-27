Путін хоче захопити території, але його мета — зробити Україну дружньою державою. Це неможливо, і Трамп ніколи не зможе дати йому те, що він просить.

Російський диктатор Володимир Путін має нереалістичні вимоги щодо мирної угоди, які неможливо виконати навіть за участі Дональда Трампа.

Про це пише видання The Times, з посиланням на російську політологиню Тетяну Станову, яка спеціалізується на аналізі оточення Путіна.

"Звичайно, Путін хоче захопити території, але його мета — зробити Україну дружньою державою. Це неможливо, і Трамп ніколи не зможе дати йому те, що він просить", — пояснила Станова.

Ультиматуми Путіна і маніпуляції Трампом

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі розповів, що в перші дні вторгнення Путін вимагав його відставки на користь проросійського політика Віктора Медведчука. "Це не були переговори; це був ультиматум", — зазначив Зеленський.

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Медведчук, який був арештований за звинуваченням у державній зраді, пізніше був переданий Росії під час обміну військовополоненими.

У свою чергу, Путін заявив, що війна в Україні була б уникнена, якби Трамп переміг на виборах 2020 року. Зеленський, однак, попередив про спроби Путіна маніпулювати американським президентом, використовуючи його заяви про нібито фальсифікацію голосів на виборах.

Можливості для Росії в нових міжнародних умовах

Попри побоювання щодо Трампа, російські прихильники жорсткої лінії вбачають у можливих змінах міжнародного порядку нові можливості.

"Навіть у разі ескалації чи конфлікту між Путіним і Трампом світ змінюється в напрямку, що відкриває для Росії більше можливостей", — заявила Станова.

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Деякі російські чиновники та провоєнні діячі також використовують попередні ініціативи Трампа — такі як спроба придушити "радикальну гендерну ідеологію" або прагнення змінити геополітичну карту світу — як виправдання агресивної політики Кремля.

Вплив на міжнародні правила

Російські діячі стверджують, що Сполучені Штати, які традиційно формували міжнародний порядок, тепер самі не дотримуються власних правил. "Просто захоплюйте територію, як можете", — заявив російський військовий кореспондент Олександр Коц.

Дії Трампа, включно з указом про визнання лише двох статей, викликали схвалення в Росії. Речниця МЗС РФ Марія Захарова назвала це "розчерком, який скасував нелюдську політику рівності".

Нагадаємо, у Кремлі заявляють, що досі не отримували сигналів від Вашингтона щодо організації розмови президента США Дональда Трампа з диктатором РФ Володимиром Путіним.