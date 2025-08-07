Трамп не зволікає, а Путін загнаний у кут: чи може зустріч двох президентів визначити долю України

Трамп і Путін / © Getty Images

Реклама

У середу ввечері, 6 серпня, президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої обговорили результати візиту спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви, де він зустрівся з російським лідером Володимиром Путіним.

Згодом Дональд Трамп вночі заявив, що найближчим часом може відбутись його зустріч з Володимиром Путіним.

ТСН.ua зібрав все, що наразі відомо про можливу зустріч Трампа з Путіним.

Реклама

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що бажання зустрітися з Трампом висловила російська сторона.

«Президент відкритий для зустрічей як з президентом Путіним, так і з президентом Зеленським. Президент Трамп хоче, щоб ця жорстока війна закінчилася», — заявила вона.

«Є хороші шанси, що зустріч відбудеться найближчим часом», — сказав Трамп журналістам, коментуючи повідомлення, які з’явилися у ЗМІ після переговорів його спецпосланника Стіва Уіткоффа з Путіним у Москві.

Президент США вкотре повторив про те, що на війні Росії проти України «гинуть тисячі людей», і «якби він був президентом», ця війна не розпочалася б.

Реклама

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський прокоментував переговори у Москві Віткоффа і Путіна, висловивши сподівання, що тепер РФ буде більше схильна до миру.

«Це розмова після того, як представник президента Трампа Стів Віткофф перебував у Москві. Наша спільна з партнерами позиція — вона абсолютно конкретна, вона абсолютно прозора — війну треба закінчувати. І робити це чесно. Дуже важливо робити це чесно», — сказав він.

Що пишуть ЗМІ

Перед цим видання New York Times повідомило із посиланням на джерела, що Трамп планує особисто зустрітися з Путіним наступного тижня, а невдовзі після цього організувати зустріч разом з Путіним та Зеленським.

Про такі плани він повідомив під час розмови із Зеленським та європейськими лідерами, заявили джерела видання. На цьому дзвінку були присутні премʼєр Британії, канцлер Німеччини, генсек НАТО, а також віцепрезидент США Дж. Д. Венс, держсекретар Марко Рубіо та Стів Віткофф.

Реклама

Згодом телеканал Fox News повідомив, що це Путін сказав Віткоффу під час зустрічі у Москві, що хотів би зустрітися з Трампом.

Після того, як Віткофф передав це Трампу, той заявив, що готовий до зустрічі вже наступного тижня, передає Fox News.

Участь європейських лідерів у цій зустрічі не планується, пише NYT.

Чиновник Білого дому повідомив виданню CNN, що провести зустріч президента США Дональда Трампа і лідера РФ Володимира Путіна наступного тижня буде складно.

Реклама

«Попри те, що Трамп заявив про плани зустрітися з Путіним наступного тижня, підготувати зустріч у такий короткий термін буде складно через предмет самих переговорів і логістичні труднощі», — повідомляє чиновник Білого дому.

Тим часом джерело ABC News у Білому Домі повідомило, що зустріч таки може відбутися наступного тижня.

Путін і Трамп під час зустрічі на G20 / © Getty Images

Згодом держсекретар США Марко Рубіо в ефірі Fox News заявив, що у США наразі є «краще розуміння умов, на яких Росія готова закінчити війну», і тепер треба співставити їх із тим, на що готові піти українці та європейці.

«Якщо ми зможемо наблизити те, що готові прийняти українці, з тим, що готові прийняти росіяни, тоді, я думаю, буде можливість у Трампа провести зустріч разом і з Путіним, і з Зеленським», — заявив Рубіо.

Реклама

Що передувало

Нагадаємо, у середу Віткофф приїхав до Москви вже упʼяте цього року. Спецпосланець президента США провів у Москві переговори із Путіним за кілька днів до закінчення останнього ультиматуму Трампа щодо перемир’я в Україні. Зустріч тривала близько трьох годин.

Після зустрічі джерела українських та західних ЗМІ повідомили, що Дональд Трамп зателефонував Зеленському, щоб обговорити результати розмови. Згодом факт цієї розмови підтвердив сам Зеленський.

Зі слів помічника російського президента Юрія Ушакова, під час зустрічі обговорювали війну в Україні та перспективи розвитку стратегічного партнерства між РФ та США.

«З нашого боку, зокрема, по українському питанню були передані деякі сигнали, відповідні сигнали було отримано й від президента Трампа», — сказав Ушаков, не пояснивши, що саме це означає.

Реклама

14 липня 2025 року Дональд Трамп, зустрічаючись із генсеком НАТО Марком Рютте, висловив невдоволення Путіним і пригрозив запровадити «дуже жорсткі мита», якщо угоду про припинення вогню в Україні не буде досягнуто протягом 50 днів. З його слів, Україна готова до дій для встановлення миру, тоді як Росія обмежується лише розмовами.

28 липня в Шотландії Трамп скоротив дедлайн для Росії до 10-12 днів, заявивши, що «нема сенсу чекати».

31 липня американський дипломат Джон Келлі на засіданні Ради ООН повідомив, що Трамп наполягає на укладенні угоди між Україною та Росією до 8 серпня.

Після повномасштабного вторгнення до України Путін опинився в міжнародній ізоляції, і від того часу жодного разу не зустрічався з американським президентом. Його останній саміт із главою Білого дому відбувся в Женеві 2021 року, коли при владі перебував Джо Байден.