«Трамп недостатньо тисне на Зеленського та дає зброю»: розлючений Лавров розкритикував США

Лавров поскаржився на Трампа / © Associated Press

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров перебував в Атланті на саміті G20. Там він шокував новими заявами, пов'язаними з мирними переговорами щодо України за участю США. Зокрема, він висунув нові претензії Дональду Трампу.

Про це пише ZeroHedge.

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Європейські чиновники були засмучені та схвильовані тим, що Лавров взагалі був на зустрічі «Великої двадцятки» на запрошення адміністрації Трампа.

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Останні тижні писали про поверненням Москви та Києва за стіл переговорів за посередництва США. Усі сторони навіть попередньо погодилися на тристоронні переговори, але «технічного» та підготовчого характеру, і ще не на рівні глав держав, що може відбутися вже цього місяця.

Лавров заявив журналістам, що вимоги та цілі Росії щодо припинення так званої «спеціальної військової операції» в Україні залишаються абсолютно незмінними. У він певний момент розкритикував Вашингтон за продовження політики, яка нібито «віддаляє мир».

«Наша позиція відома, але що Україна має намір принести за стіл переговорів, я не знаю», – сказав Лавров.

Попри те, що Кремль вітає рішення президента Трампа відкласти впровадження «Закону Ліндсі Ґрема про санкції проти Росії та Ірану 2026 року», він чітко дав зрозуміти, що з погляду Москви серйозні проблеми залишаються.

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Лавров зазначив, що Україна останнім часом отримує більше зброї від західних спонсорів, що вона готується для ударів по більшій кількості цілей у Росії.

«Таке ставлення насправді не дуже допомагає в підготовці до переговорів», – підкреслив Лавров.

ЗМІ пишуть, що він «сказав, що фундаментальні питання у відносинах між США та Росією залишаються нерозв’язаними, оскільки санкції проти Москви залишаються чинними, а зброя все ще постачається Києву».

Глава МЗС РФ чітко дав зрозуміти, що позиція Росії щодо конфлікту «була незмінною з самого початку сво». Потім він зауважив, що Москва не може сприйняти Україну як «військову загрозу законним інтересам безпеки Росії».

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За його словами, фундаментальні питання не розв’язуються, а санкції, зокрема, запроваджені адміністрацією Джо Байдена, повторюються Білим домом.

Лавров додав, що співпраця США з обміну розвідувальними даними з Україною зросла, тоді як постачання зброї продовжуються, посилаючись на заяву Державного департаменту про те, що він схвалив продаж Україні 500 ракет Patriot PAC-3.

Однак твердження про те, що США фактично збільшили обмін розвідувальними даними з Україною, прямо суперечить низці нещодавніх повідомлень основних ЗМІ про те, що його було скорочено або принаймні обмежено.

«Очевидно, з погляду уряду Путіна, Білий дім недостатньо швидко виконує свої обіцянки щодо тиску на Зеленського, щоб той пішов на переговори та досяг компромісу. Реальність залишається такою: хоча адміністрація Трампа вже давно говорить про великі плани – зокрема, нещодавні повідомлення про те, що перша леді Меланія Трамп домоглася місцевого припинення вогню в місті Олешки – війна все ще перебуває в такому ж затяжному та глухому куті», – мовиться у матеріалі.

Останні заяви на саміті G20

На полях зустрічі країн G20 Сергій Лавров неочікувано поскаржився на Трампа. За його словами, у відносинах між Москвою і Вашингтоном досі не відбулося жодного реального зближення. Очільник російського МЗС висловив різкі претензії до США і дав зрозуміти, що Кремль не має підстав розраховувати на пом’якшення американської політики.

Також Лавров обурився участю Польщі у зустрічі G20 в Атланті та не приховував невдоволення присутністю польської делегації. Він зухвало заявив, що країні не місце за столом переговорів G20, оскільки її економіка нібито недостатньо велика, щоб відповідати критеріям групи. Мовляв, на G20 і без того достатньо представників НАТО та Європейського Союзу, а тому присутність Польщі, на його думку, є зайвою.

Водночас Японія поставила Росії ультимативну вимогу на зустрічі G20. Міністр закордонних справ Японії Тосіміцу Мотегі під час зустрічі з Сергієм Лавровим вимагав негайно звільнити японського журналіста, якого затримали на Сахаліні за підозрою у шпигунстві.

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що із задоволенням запросив би президента України Володимира Зеленського на саміт G20 у Маямі.

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